‘Ik heb de gevaren van AI niet ernstig genoeg genomen’

Hij is een van de godfathers van Artificial Intelligence, maar vandaag maakt Yoshua Bengio zich grote zorgen over zijn uitvinding. Over tien jaar kunnen de systemen al slimmer zijn dan wij, gelooft hij. ‘Ik heb altijd gedacht dat we de menselijke intelligentie moesten trachten te imiteren. Nu denk ik dat dat een grote vergissing zou zijn.’

Bezorgd is Yoshua Bengio al langer. In 2017 al was hij een van de initiatiefnemers van de Declaratie van Montreal, die pleitte voor meer ethische Artificial Intelligence. Bengio is samen met Geoffrey ...