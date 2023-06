‘Alexander De Croo kiest om gewoon voort te doen met dezelfde krokodillen’

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Proclamatie (1)

In deze periode krijgen politici studenten en hun leraars in het vizier. Minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter (Groen) zegt op Tiktok trots te zijn op alle leerlingen die opnieuw een schooljaar achter de rug hebben. ‘Een heel schooljaar waarin jullie gegroeid zijn, werk hebben verzet en veel geleerd hebben.’ De Sutter weet ook dat veel van hen volgend jaar aan een nieuw hoofdstuk beginnen. ‘Ik weet dat jullie dat geweldig gaan doen. Geloof er zelf ook in.’

Proclamatie (2)

Vlaams minister van Leefmilieu Zuhal Demir (N-VA) blijkt aan het einde van dit schooljaar terug. Demir put uit haar eigen ervaring om een opmerkelijk voorstel te ondersteunen dat onderwijsexpert Dirk Van Damme in Het Laatste Nieuws lanceerde. Van Damme vindt dat anderstalige leerlingen in aparte klasjes les moeten krijgen. Demir blijkt voorstander. ‘Als kind werd ik zelf uit de klas gehaald om met andere anderstaligen Nederlands te leren. Stigmatiserend, zeiden vooral de linkse partijen. Jarenlang streed de gevestigde orde tegen die aparte taalklassen’, schrijft Demir op Facebook. ‘Enig idee hoe stigmatiserend het is om als kleuter in een klas te zitten waar iedereen kan volgen en je jezelf het domme gansje voelt dat niet meekan?’

Krokodillen

Behalve domme gansjes zijn er in de Wetstraat deze week ook oude krokodillen gesignaleerd. ‘Open VLD had een shocktherapie nodig om ogen te openen’, zo tweette Tess Minnens, de oud-voorzitter van Jong VLD, in de nasleep van het vertrek van Egbert Lachaert als partijvoorzitter. ‘Egbert Lachaert gaf die kans. Alexander De Croo kiest wederom om weg te kijken van de realiteit en gewoon voort te doen met dezelfde krokodillen die al dertig jaar dezelfde recepten prediken: zichzelf. O,0 inzicht.’

Schoothond

Wa peisde gij van hoe het gaat? Zonder al te veel oog voor algemeen Nederlands kondigt CD&V-voorzitter Sammy Mahdi een nieuw projectje aan: zijn zomertoer. Mahdi werkt een hele zomer lang op verschillende plekken in Vlaams-Brabant. Van Diest tot Herne, van op een boerenhof tot in een bloemenwinkel. Mahdi wil zo dicht bij de mensen zijn en ver weg van de bubbel van Brussel. Ook Pamuk, ’s Wetstraats beroemdste hond, is van de partij, zo blijkt. Want op de foto waarmee hij de toer aanprijst, zit het pluizige beest te slapen op Mahdi’s schoot, terwijl die een praatje slaat met de bewoners van een woonzorgcentrum. Soms zegt een beeld meer dan duizend woorden.