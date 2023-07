In drie landen heeft de ECB zijn doel bereikt

In drie lidstaten van de eurozone is de inflatie gezakt tot onder 2 procent. Dat is het peil dat de ECB voor ogen heeft.

Het gaat om Spanje, Luxemburg en België. In ons land bedroeg de inflatie volgens de geharmoniseerde Europese meetmethode in juni 1,6 procent, evenveel als in Spanje. In Luxemburg bedroeg het cijfer 1,0 procent. De snel dalende energieprijzen trekken het Belgische cijfer naar beneden. Volgens de niet-geharmoniseerde meetmethode kwam het Belgische inflatiecijfer uit op 4,15 procent.

In de hele eurozone was het leven in juni 5,5 procent duurder dan een jaar eerder. De analistenverwachting was 5,6 procent. Het cijfer lag lager dan in mei, toen het op 6,1 procent uitkwam. De kerninflatie (dus zonder energie, voeding, alcohol en tabak) lag met 5,4 procent nog een fractie lager. Voor alle uitgavencategorieën, behalve diensten, lag het cijfer lager dan de maand voordien. De inflatie is dus fors aan het dalen, maar nog altijd te hoog. Daarom zal de ECB in juli en wellicht ook in september de rente verder optrekken.

Duitsland was het enige land waar de inflatie steeg, maar dat kwam doordat in dat land vorig jaar tijdelijk een zeer voordelig tarief voor openbaar vervoer van kracht was. Dat trekt de vergelijking met vorig jaar scheef. Slechts in één land, Slovakije, wordt de inflatie nog met dubbele cijfers geschreven. Het gaat om 11,3 procent. De inflatiecijfers in de eurozone tonen nu dus een extreme variatie tussen de verschillende landen. De verwachting van de Nationale Bank is dat in de loop van de komende maanden het cijfer in België zelfs tijdelijk onder nul kan dalen. Dat heeft te maken met de inflatiepiek die zich vorig jaar in de herfst voordeed.

Analisten gaan er van uit dat de cijfers voor de ECB geen aanleiding zijn om van het uitgestippelde pad af te wijken. Pas als ook de kerninflatie duidelijk daalt, kan eventueel gedacht worden aan een rentepauze. ‘De ECB is er alles aan gelegen om niet te vroeg victorie te kraaien’, stellen de analisten van Nomura vast. Deze bank denkt dat de rente in juli nog omhoog gaat, maar in september niet.

Volgens ING is de voornaamste zorg de stijgende inflatie in de dienstensector, die aangewakkerd wordt door de stijgende lonen. Die wegen in de prijzen van verleende diensten zoals horeca of toerisme zwaarder door dan in de prijzen van industriële goederen. De loonstijgingen worden ondersteund door de arbeidsmarkt, die behoorlijk gespannen blijft. Het werkloosheidspercentage staat op een laagterecord.

