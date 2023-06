Alan Arkin, bekend van zijn Oscarbekroonde rol in Little miss sunshine, is overleden na een carrière van nagenoeg zeventig jaar. De acteur werd 89.

Komische acteurs heb je van alle slag. Alan Arkin was niet de grootste gekkebekkentrekker, hij speelde zijn rollen vaak uitgestreken en kurkdroog. Ook in Little miss sunshine, de aandoenlijke komedie ...