De jongste miljardair van België bezit geen superjacht of privévliegtuig. Wel de meerderheid in Odoo, een van de spectaculairste groeibedrijven van België.

Het hoofdkantoor van Odoo was ooit gevestigd in een verbouwde boerderij. Daarna in twee verbouwde boerderijen. Maar het bedrijf bleef groeien en er werd een derde boerderij gekocht. ‘De vierde hebben ...