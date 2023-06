Travis Scott niet aangeklaagd voor dodelijke stormloop op Astroworld

Rapper Travis Scott wordt niet vervolgd voor de dodelijke afloop van zijn festival Astroworld. Op het festival vielen tien doden en honderden gewonden door een verdrukking bij de dranghekken.

Het festival Astroworld, mede georganiseerd door rapper Travis Scott, vond plaats op 5 november 2021 in Houston, Texas. Toen de rapper zelf optrad als headliner, werd het publiek vooraan het podium vertrappeld. Een jury in Texas heeft nu besloten om Scott niet te vervolgen voor het dodelijke incident. ‘Een grote opluchting’, volgens zijn advocaat Kent Schaffer. ‘Hij heeft nooit mensen aangezet om iets te doen dat anderen zou verwonden.’

Op het festival waren 50.000 festivalgangers aanwezig, ruim onder de toegestane limiet van 200.000 mensen. Toch ging er iets behoorlijk mis toen Travis Scott aan zijn optreden begon. Sommige festivalgangers werden door de grote menigte in het nauw gedreven en tegen de dranghekken geduwd. Tien festivalgangers werden verstikt, ze waren tussen de 9 en 27 jaar oud. Meer dan 300 andere festivalgangers raakten gewond.

Er kwam veel kritiek op de organisatie van het festival en de initiële reactie van Scott tijdens zijn optreden. Zo zou het festival geen veiligheidsprotocol over mensenmassa’s hebben opgesteld en bleef Travis Scott optreden na het fatale incident. Het is onduidelijk of de rapper vanop het podium kon zien hoe ernstig de situatie was. De rapper reageerde na het incident met een video: ‘Ik ben er kapot van. Ik had nooit kunnen denken dat zoiets zou gebeuren.’

