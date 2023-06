Waarom kosten de T-shirts van Charlotte de Witte op Rock Werchter 100 euro?

Charlotte de Witte liet The Barn gisteren uitpuilen op Rock Werchter. Maar ook in een andere categorie spant de techno-koningin de kroon: niemand verkoopt duurdere merch op het festival.

De manier waarop de weide donderdag volliep voor de basdreunen van Charlotte de Witte, zei veel over de status die de Gentse techno-dj inmiddels heeft bereikt. Dat blijkt ook aan de merchandise stand: daar spant De Witte de kroon met veruit het duurste item van het festival. Voor het officiële T-shirt van haar Europese zomertournee – met 36 steden en een landkaart op de rug – tellen fans maar liefst 100 euro neer. Dat is ruim 50 euro meer dan de dichtste concurrent (een shirt van Iggy Pop). Enkel een paar hoodies komen in de buurt.

‘We werken altijd met limited edition-producten voor onze merch’, legt De Wittes manager Alexander Vandriessche uit. ‘Deze shirts zullen enkel beschikbaar zijn tussen juni en augustus. We drukken ook slechts een beperkte oplage, want in het verleden hebben we al te vaak overschotten meegemaakt.’ Ook de kwaliteit van het shirt speelt volgens de manager een rol bij de opgedreven prijs. ‘Veel bandshirts zijn willekeurige T-shirts waar een opdruk op geprint wordt. Maar wij hebben beslist om te werken met een snit die van nul ontworpen is. We werken ook met een kwalitatieve stof van het zwaarste materiaal: ze verslijten ook niet snel. En we kiezen voor productie in Portugal in plaats van in Bangladesh. Dat vertaalt zich allemaal in de prijs.’

Opvallend: de webshop van De Witte biedt hetzelfde shirt aan voor slechts 75 euro. ‘Dat ligt aan de commissie van de merchandise-uitbater. Daar hebben wij geen controle over, en Werchter evenmin: dat loopt via een onderaannemer. We snappen dat: er moet tenslotte een heel weekend personeel staan. In het buitenland zijn er merchverkopers die zelfs nog meer dan 33 procent durven vragen.’

Bij de stand valt te horen dat de prijs geen hindernis vormt voor De Witte-fans: er gingen er al een paar over de toonbank. Vandriessche weet nog niet hoeveel er precies verkocht zijn. ‘Die afrekening krijgen we pas op het eind van het festival. Maar we rekenen wel op dik honderd stuks.’

