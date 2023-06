Braziliaanse rechtbank: Bolsonaro acht jaar uitgesloten van politiek mandaat

De politieke carrière van de voormalige Braziliaanse president Jair Bolsonaro lijkt ten einde: een federale rechtbank verbiedt hem om de komende acht jaar een openbaar ambt uit te oefenen.

Vier van de zeven rechters stemden voor een veroordeling van Bolsonaro voor machtsmisbruik en misbruik van de media omdat hij na de verkiezingen van vorig jaar ambassadeurs opriep om ongefundeerde beweringen te verspreiden over het elektronische stemsysteem van Brazilië.

Het verbod om zich verkiesbaar te stellen, geldt tot 2030: een eeuwigheid in de politiek. De kans dat Bolsonaro daarna nog een comeback kan maken, lijkt minimaal.

Bolsonaro, een voormalige legeraanvoerder die de verkiezingen in oktober 2022 nipt verloor van de linkse rivaal Luiz Inacio Lula da Silva, wordt ervan beschuldigd een landelijke beweging op gang te hebben gebracht om de verkiezingsuitslag ongedaan te maken. Zijn campagne culmineerde op 8 januari in een opstand waarbij duizenden van zijn aanhangers het parlement, het hooggerechtshof en het presidentiële gebouw in Brasilia bestormden.

Bolsonaro ontkent elke overtreding en heeft al gezegd dat hij van plan is naar het hooggerechtshof te stappen. ‘Ik heb het stemsysteem niet aangevallen; ik heb alleen de mogelijke gebreken ervan laten zien’, zei Bolsonaro vrijdag in een interview met het radiostation Itatiaia, vóór de uitspraak. ‘Dit proces heeft geen enkele zin.’

