Hot Milk op Rock Werchter: een A-attest uit de Fall Out Boy-school voor gitaarzwaaierij

Hot Milk begon aan zijn set op The Slope met ‘Party on my deathbed’. Met zo’n titel weet u al hoe laat het is: tijd voor emo-powerpop.

Hot Milk Gezien op 30/6 op Rock Werchter

Het was niet de enige keer dat het duo uit Manchester – live aangevuld tot een kwartet – het schreeuwend over de dood had: ‘I just wanna know what happens when I’m dead’, klonk het in een andere song, ‘You left me for dead’, luidde het elders. De dreiging van het einde zet hen aan tot gulzig leven: de band speelde een bijzonder energieke set die ook het publiek tot een pogo inspireerde.

Zangeres-gitariste Hannah Mee kon daarvoor bogen op een schelle, scherpe stem, die door de zwaardere riffs sneed als door boter. Zanger-gitarist Jim Shaw was… meer gitarist dan zanger. Met een verleden als respectievelijk concertpromotor en lichttechnicus wisten ze echter wat een publiek zo vroeg op de middag nodig heeft: aansporingen om ‘samen een potje te janken’ of onze ‘fookin’ minds’ te verliezen, en een A-attest uit de Fall Out Boy-school voor gitaarzwaaierij. Ook als dat betekende dat de gitaar- en synthpartijen, zoals bij slotsong ‘Split personality’, op zo’n moment uit een tape moesten komen.

Het oog wil natuurlijk ook wat, maar het oor bleef zo soms verweesd achter. Het emo-genre kent momenteel een bescheiden heropleving met de comeback van Paramore en nieuwe bands als Meet me at the altar en Loveless. Een speerpunt kan die golf best gebruiken - maar aan The Slope hebben we hem vrijdag niet gevonden.

