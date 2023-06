Kloeke klassiekers en véél moshpits bij Black Box Revelation op Rock Werchter

Mogen we ‘I think I like it’ dé ultieme classic van Black Box Revelation noemen? Afgaand op de moshpits die voor de Main Stage ontstonden allicht wel. Frontman Jan Paternoster telde er acht.

Black Box Revelation Gezien op 30/6 op Rock Werchter

Dat waren er even veel als bij The Interrupters, de band die voor Black Box Revelation op het hoofdpodium had gestaan, met dat verschil dat die er zélf om hadden gevraagd. Dat er nu spontaan gehost en gebotst werd – weliswaar al een heel eind in de set, maar toch - was geheel de verdienste van Belgiës meest geliefde garagerockduo en de energie die ze over de wei verspreidden.

Zestien jaar al zijn ze bezig, Jan Paternoster en Dries Van Dijck, en nog altijd zit er geen sleet op de formule. Vanaf de eerste seconde spatte de goesting uit de gitaar van Paternoster en schoten er gensters uit de drums van Van Dijck. ‘War horse’ werd door Paternoster met uitroeptekens aangekondigd en joeg een eerste golf van euforie over de wei – een opwarmertje voor die moshpits die later zouden volgen.

Nahijgend van de kloeke bluesrock van ‘High on a wire’ liet Jan Paternoster zich met open mond ontvallen hoe ‘episch’ de zee van mensen was die zich voor hem uitstrekte, waarna hij zijn gitaar liet janken als die van Neil Young in een bluesy ‘Blown away’.

Toen was het tijd voor nostalgie. Een terugblik op die keer dat Paternoster en Van Dijck respectievelijk als 19- en 17-jarige voor het eerst op het Werchterpodium stonden, kregen we met ‘Never alone always together’ – alwéér zo’n Black Box-song die je met gemak een classic kan noemen.

Toch koos Paternoster uitgerekend ‘Mr. Big Mouth’ uit als de song waarop hij het publiek wilde laten meezingen. Een gewaagde keuze, aangezien dat nummer uit de meest recente plaat van de band komt en dus niet bij iedereen belletjes deed rinkelen. Het werd dan ook een slag in het water, maar dat deerde nauwelijks, want afsluiter ‘Wrecking bed posts’ deed de laatste twijfelaar naast ons alsnog besluiten om zich in die moshpit te smijten.

Lees ook