Openbaar vervoer vanavond in heel Frankrijk stilgelegd

In Frankrijk wordt opnieuw gevreesd voor een woelige nacht na de dood van de 17-jarige Nahel door een politiekogel. Er zullen vrijdagavond vanaf 21 uur geen trams of bussen meer rijden in heel Frankrijk en pantservoertuigen van de gendarmerie worden ingezet.

De Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin heeft aan de prefecten gevraagd om het bus- en tramverkeer in het hele land stil te leggen vanaf 21 uur. Hij vraagt ook om ‘systematisch een verbod uit te vaardigen op de verkoop en het vervoer’ van vuurwerkmortieren, benzineblikken, zuren en ontvlambare en chemische producten. Er worden ook pantservoertuigen van de gendarmerie ingezet om het geweld aan te pakken.

De prefecturen van verschillende grote steden zoals Marseille, Lyon, Bordeaux, Montpellier en Toulouse hebben vrijdag elke manifestatie verboden. De beslissing komt er op een moment dat er op de sociale media oproepen circuleren om vrijdag om 20 uur te demonstreren in achttien grote steden ‘tegen racisme, misdaad en politiegeweld’.

In het centrum van Straatsburg hebben vrijdagnamiddag al incidenten plaatsgevonden. Zo werd een Apple Store vernield, meldt AFP. Een ooggetuige verklaarde dat de jongeren de winkel probeerden te plunderen en dat de politie snel ingreep met traangas. De ordediensten waren massaal ter plaatse.

Sociale media

In Parijs en verschillende andere Franse steden is het al enkele dagen bijzonder onrustig door protesten na de dood, door een politiekogel, van de 17-jarige Nahel. Volgens president Emmanuel Macron hebben sociale media ‘een aanzienlijke rol gespeeld’ in de escalatie van het geweld. Hij is van mening dat jongeren het geweld dat ze op sociale media zien, proberen na te bootsen, en willen ontsnappen aan de realiteit.

Hij vraagt socialemediabedrijven daarom om inhoud over de rellen te verwijderen, en om gebruikers die in verband worden gebracht met het geweld te identificeren.

De president roept ouders ook op om hun verantwoordelijkheid te nemen. Heel wat relschoppers zijn namelijk nog (zeer) jong. ‘Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om hen thuis te houden, en daarom is het voor ieders gemoedsrust belangrijk dat de ouderlijke verantwoordelijkheid volledig kan worden uitgeoefend’, aldus de president. Hij wees er nog op dat het niet aan de staat is om de plaats van ouders in te nemen.

