Viagra Boys laat zwetende Klub C opveren op Rock Werchter

Viagra Boys heeft geen blauwe pilletjes nodig om een festivalpubliek te doen opveren, de Zweden hebben voldoende aan hun energieke punksongs.

Viagra Boys Gezien op 30/6 op Rock Werchter

‘Scandinavia’s worst band’, noemde zanger Sebastian Murphy zijn Viagra Boys. En ook: ‘Hello Rock Wiener!’: het was de Amerikaanse frontman niet helemaal duidelijk op welk festival hij precies speelde. Hij gaf dan ook aan dat hij normaal gezien nog aan het slapen is op dit uur.

Met zijn indrukwekkende volgetatoeëerde bierbuik is hij wel de laatste waarvan je een ode aan sport verwacht, maar het massaal meegescandeerde ‘Sports’ bleek iets voorbij de helft hét kookpunt van deze set. Moshen is gelukkig ook een sport, die gretig beoefent werd in de zweterige tent. Murphy pompte zelfs een paar keer op het podium, en moest daar na afloop duidelijk even van bekomen.

Ondertussen had de security z’n handen vol met de vele crowdsurfers die het mantra ‘Leave society, be a monkey’ in de praktijk brachten. ‘Worms’, veruit het rustigste nummer van de set, werd overheerst door een allesoverheersende baslijn. In ‘Punk rock loser’ meenden we dan weer een knipoog naar Iggy Pop te horen: ‘I’m loose, baby!’ botste schouder aan schouder met ‘Loose’ van The Stooges.

Viagra Boys kleurt buiten de lijntjes van de klassieke punkrockbezetting met een saxofonist en keyboardspeler in bijzonder korte shorts. Saxofonist Oscar Carls schitterde relatief vroeg in het opzwepende ‘Ain’t nice’, terwijl toetsenist Elias Jungqvist in afsluiter ‘Chemicals’ de middengang indook met een keytar en de weg terug crowdsurfte. Een toepasselijk einde voor een calorieën verslindende show.

Foto: Koen Bauters

Lees ook