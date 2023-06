Spoon loodst Rock Werchter met verve door een late lunch

Sommigen deden een powernap, anderen dronken koffie. Wij lepelden Spoon binnen. Raad eens wie nadien met het meeste energie de namidddag tegemoet ging?

Spoon Gezien op 30/6 op Rock Werchter

De band gaat al mee van de jaren 90 en wordt in thuisland Amerika tot de top van de jaren 2000 indierock gerekend. Een schril contrast met België, waar de Texanen de bescheiden opdracht kregen om Werchter door een late lunch te loodsen. Dat deden ze met verve.

Frontman Britt Daniel is de kapsones al lang ontgroeid en nam de opdracht met beide handen aan. Hij ziet er nog altijd even kwiek uit als een twintiger en schudt op zijn vijftigste nog met gemak überstrakke gitaarnummers als ‘Wild’ uit zijn mouw. ‘And the world, still so wild, called to me’, verlangt hij in het refrein. Er zal meer dan één veertiger zijn die dat als een uitnodiging heeft gezien om een Harley Davidson-catalogus te bestellen.

Live bewezen de muzikanten waar ze hun illustere reputatie aan te danken hebben. ‘I turn my camera on’ is op plaat een eentonige throwback naar 2005, maar hier werd het gekruid met een stuwend ritme. Op ‘Inside out’ trakteerde de toetsenist op een duizelingwekkende solo en met ‘The hardest cut’ onthulde de band dat ze ook een bastaardzoon van The Black Keys en The Strokes verwekt hebben. Nostalgici konden dan weer hun hart ophalen aan het zonnige ‘The way we get by’, dat prominent in de soundtrack van tienerreeks The O.C. figureerde.

Uiteindelijk leverde Spoon oerdegelijk muzikantschap af. Of ze nu cool moesten uitstralen op ‘Rent I pay’ of de ambivalente geneugten van een lange relatie bezongen (´My babe’), nergens liet de band zich meeslepen in egotripperij. Dit waren duidelijk kerels die al jaren samenspelen en er nog elke dag van genieten ook.

