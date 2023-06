28 mensen veroordeeld wegens matchfixing in tennis

De rechtbank van Oudenaarde veroordeelde vrijdag 28 mensen in een zaak van matchfixing in het tennis. Onder hen voormalig tennisser Arthur De Greef (30), die in 2019 ons land nog vertegenwoordigde in de Davis Cup.

De schaal van de matchfixing waarvoor de 28 verdachten terecht stonden, was ongezien. Het federaal parket stelde in de aanklacht dat minstens 375 wedstrijden gefixt werden op het laagste niveau van het profcircuit. In het netwerk van de 182 proftennissers die daaraan meegeholpen zouden hebben, werden zeven Belgen geïdentificeerd.

De bekendste van hen is Arthur De Greef (30), die in 2019 nog mee België vertegenwoordigde in de Davis Cup. Zijn hoogste notering op de wereldranglijst bereikte hij in 2017, toen hij 113de stond. Hij is zijn onschuld altijd blijven volhouden.

Maar de rechtbank van Oudenaarde heeft De Greef en de 27 andere personen die terecht stonden veroordeeld voor inbreuken als criminele organisatie, oplichting, witwassen, schriftvervalsing en valsheid in informatica. De organisatie was actief van 2014 tot 2018.

De Armeniër Grigor S. (32) bleek het kopstuk van een bende die een internationaal netwerk aanstuurde van 182 tennisspelers die wedstrijden ‘fixten’ op zijn uitdrukkelijke vraag. S. reisde heel Europa rond om tennissers te ronselen.

Cruciaal in het onderzoek was de bekentenis van een jonge Egyptische tennisser. Hij vertelde de speurders dat Grigor in mei 2017 via schimmige betaalconstructies 4.000 euro aan hem overmaakte na een vervalste match. En dat deed hij blijkbaar al jarenlang. Eenzelfde verhaal viel te horen bij een Slovaakse en een Bulgaarse tennisspeler. Maar ook Belgische spelers werden dus benaderd.

Aan lager wal

Voor de betalingen gebruikte de bende 1.671 accounts in gokbedrijven. Ze zouden daarbij vooral aan lager wal geraakte mensen betaald hebben om geld in te zetten in gokkantoren of om online hun identiteit en bankrekening uit te lenen. Op die manier kon de fraude langer onder de radar blijven.

Maar het gerechtelijk onderzoek legde alsnog een kluwen van geldstromen bloot. Tussen juni 2016 en maart 2018 werd zo in totaal een bedrag van ruim 8,2 miljoen euro ontvangen op een gespecialiseerd account voor onlinebetalingen.

Grigor S. werd vrijdag veroordeeld tot 5 jaar cel. Zijn luitenant A.M. kreeg drie jaar cel. De professionele tennisspelers en de stromannen, die gokaccounts aanmaakten, kwamen er vanaf met een eenvoudige schuldigverklaring. Volgens het vonnis ‘volstond de strafrechtelijke procedure op zich om hen te confronteren met het onaanvaardbaar karakter van hun handelingen’.

De Internationale Tennisfederatie, de Franse tennisfederatie en de ITIA (International Tennis Integrity Agency), die zich burgerlijke partij hadden gesteld tegen de Armeens-Belgische bende krijgen geen schadevergoeding. Ze vroegen honderdduizenden euro’s voor onder meer reputatieschade, maar de correctionele rechtbank van Oudenaarde gaat daar niet op in.

De 28 betrokkenen kunnen nog in beroep gaan tegen de uitspraak.

