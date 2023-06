NMBS steekt treinreizigers steeds vaker in bussen en taxi’s

De NMBS gaf in 2022 bijna vier keer meer uit aan taxi’s voor mensen met beperkte mobiliteit dan vijf jaar geleden, en betaalde ruim dubbel zo veel om vervangbussen in te leggen. ‘Dit toont hoe de dienstverlening minder betrouwbaar wordt.’

Vorig jaar gaf de NMBS 13,7 miljoen euro uit aan vervangbussen die, al dan niet gepland, werden ingezet omdat de treinen op bepaalde trajecten niet reden. Dat is meer dan dubbel zoveel als vijf jaar geleden, blijkt uit cijfers die N-VA-Kamerlid Tomas Roggeman heeft opgevraagd bij de bevoegde minister, Georges Gilkinet (Ecolo).

In de drie jaar voor de covidpandemie in Europa uitbrak, betaalde de NMBS telkens zo’n 6 à 7 miljoen euro per jaar aan vervangbussen, maar sinds 2020 doet de spoormaatschappij er steeds meer een beroep op, en groeide de kostprijs (zie grafiek). 2021 was daarbij de uitschieter, met 15 miljoen euro, toen de overstromingen in Wallonië ook grote delen van het spoornet onbruikbaar hadden gemaakt en meer dan 90.000 bussen moesten worden ingelegd.

Maar de belangrijkste reden voor het toenemende gebruik van vervangbussen zijn werken aan de spoorinfrastructuur, door netbeheerder Infrabel. Door de veroudering van het spoornet zijn er steeds meer onderhoudswerken nodig – de veroudering van het spoornet en rollend materiaal is een van de oorzaken waarom de NMBS vorig jaar 40 procent meer treinen moest afschaffen dan in 2020, zei ceo Sophie Dutordoir eerder in de Kamer.

Minder reizigers met bussen

Vorig jaar alleen al vonden bijna 1.500 werken plaats, waarvoor de NMBS meer dan 60.000 bussen moest inleggen. Terwijl er in het verleden tijdens die werken vaak nog één spoor beschikbaar was, kiest Infrabel er vandaag vaker voor (in 67,5 procent van de gevallen) om de lijn volledig te onderbreken. De werken kunnen dan efficiënter en sneller gebeuren, luidt de redenering, maar het treinverkeer wordt dan onmogelijk, waardoor de NMBS genoopt is om vervangbussen in te leggen.

De kosten van die bussen worden door de NMBS gedragen (of heel soms verhaald op de schuldige van de spooronderbreking), maar omdat er in die gevallen ook geen rijpadvergoeding aan Infrabel en geen stroomkosten moeten worden betaald, is het directe verlies beperkt. Daar staat wel tegenover dat het aantal reizigers op een lijn fors daalt wanneer er vervangbussen worden ingelegd, met 50 tot 85 procent. Dat drukt de inkomsten wel én weegt op de dotatie die de NMBS van de regering krijgen (omdat die deels gekoppeld is aan het aantal vervoerde reizigers).

De vervangbussen rijden vooral in de weekends en tijdens schoolvakantie, omdat dan ook de meeste spoorwerken plaatsvinden. Maar ook de onvoorziene inzet van vervangbussen zit in stijgende lijn. In 2021 en 2022 waren er bijvoorbeeld veel kabeldiefstallen, zegt NMBS-woordvoerder Bart Crols, waardoor meer spoorlijnen buiten dienst waren. En ook het hoge ziekteverzuim door corona dwong het spoorbedrijf heel wat treinen af te schaffen.

Als dat gebeurt bij de laatste trein van de dag (of als de laatste aansluiting wordt gemist), voorziet de NMBS ook alternatieve oplossingen voor de gestrande reizigers, zoals (gedeelde) taxi’s of vervangbussen. In 2022 werden daarvoor 1.500 (taxi)bussen en zo’n 2.300 individuele taxi’s ingezet. Voor die laatste formule betaalde de NMBS vorig jaar 214.000 euro.

Lift kapot, dan maar taxi

Ten slotte zet de NMBS ook taxi’s in voor mensen met een beperkte mobiliteit, op momenten dat die geen gebruik kunnen maken van de trein. Bijvoorbeeld: door een defecte lift in het station van Mechelen voorzag het spoorbedrijf de 31-jarige rolstoelgebruiker Stef Aerts wekenlang een taxi van Mechelen naar Geel, getuigde Aerts in deze krant. Hij is geen uitzondering, blijkt nu uit de cijfers. In totaal betaalde de NMBS vorig jaar 312.153 euro om in gelijkaardige gevallen een taxi te voorzien. Dat is meer dan vier keer meer dan gemiddeld in de jaren 2018 tot 2020 (zie grafiek).

Die toename is te verklaren door werken in de stations, waardoor geen assistentie mogelijk is voor mensen met een beperkte mobiliteit, zegt de NMBS. Maar volgens Tomas Roggeman geeft de NMBS zo ook het signaal ‘dat die mensen geen plaats hebben bij de spoorwegmaatschappij’. Het stijgende gebruik van bussen en taxi’s toont dan weer hoe de dienstverlening van de NMBS steeds minder ‘betrouwbaar’ wordt, zegt het N-VA-kamerlid. ‘Die bezorgt de reiziger niet alleen veel ongemak, maar kost ook belastinggeld’, klinkt het. ‘Geld dat we zouden kunnen investeren in een betere dienstverlening.’

