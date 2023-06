Apple als eerste bedrijf meer dan 3.000 miljard dollar waard

De marktwaarde van Apple steeg vandaag uit tot boven de grens van 3.000 miljard dollar. Ondanks hoge rente en inflatie blijven beleggers volop geloven in het bedrijf uit Cupertino.

Een echte primeur is het niet. In januari 2022 ging Apple tijdens de handelsdag al eens door de grens van 3.000 miljard, wat overeenstemt met een aandelenprijs van 190,73 dollar. Maar het kon die waarde toen maar enkele uren volhouden. Op het einde van de dag was het aandeel alweer minder waard. De kans is groot dat het Apple deze keer wel lukt om op 3.000 miljard dollar te eindigen, want het aandeel staat op moment van schrijven op 192,4 dollar, wat de waarde al op 3.030 miljard brengt.

Apple zou hiermee het allereerste bedrijf ter wereld zijn dat ook na sluitingstijd van de beurs meer dan 3.000 miljard dollar waard is.

Dat Apple opnieuw zoveel waard is, is om nog een paar redenen opmerkelijk. Begin 2022 was er nog geen sprake van de oorlog in Oekraïne en de daaraan gepaarde inflatiegolf en rentestijgingen. Lage rentes werken doorgaans in het voordeel van techbedrijven, hoge rentes in het nadeel. Apple was een van de vele techbedrijven die begin 2022 op recordniveaus noteerden. De renteverhogingen van vorig en dit jaar zorgden voor een zware afstraffing van big tech op de beurs. Begin 2023 was het aandeel van Apple nog maar 125 dollar waard.

Halfweg 2023 is de situatie anders. Tech is weliswaar opnieuw hot op de beurs, maar de belegger is selectiever. Alles wat van dicht of ver met AI te maken heeft, doet het uitstekend. Andere bekende techbedrijven veerden eveneens op, maar staan zoals Meta of Alfabet nog een eind van hun recordniveaus van toen.

Er is geen eenduidige reden waarom Apple het op de beurs plots zo goed doet. Operationeel gaat het bij Apple helemaal niet zo geweldig, op korte termijn toch. In mei biechtte het bedrijf nog op dat de omzet in het tweede kwartaal met 3 procent zou zakken. Toch zijn heel wat analisten overtuigd dat Apple nog altijd een heel sterk aanbod aan producten en diensten biedt. Er waren de voorbije dagen lovende analistenrapporten over Apple. Vooral het aantal diensten dat het bij haar iPhone 14 en 15 kan verkopen, zorgen voor een toenemende vaste bron van inkomsten. In een omgeving van hoge rentes is cash die je nu boekt interessanter tegenover cash die pas binnen enkele jaren naar jou toestroomt.

Het is wellicht geen toeval dat die andere oude tech-knar, Microsoft (Microsoft en Apple werden in de jaren 70 opgericht) het op de beurs eveneens beter doet dan jongere rivalen. Microsoft boekt net als Apple ook stabiele winsten met zijn producten.

Vijf keer het belgische bbp

Een beurswaarde van 3.000 miljard dollar is gigantisch. Het is meer dan vijf keer het Belgische bbp. Het bedrijf dat eind jaren 90 op sterven na dood was en door Steve Jobs met de iPod en iPhone een nieuw leven werd geblazen, ging in augustus 2018 voor het eerst door de symbolische grens van 1.000 miljard dollar, wat toen groot nieuws was. Amper twee jaar later, in augustus 2020, brak Apple door tot boven een waarde van 2.000 miljard dollar.