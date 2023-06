De Chinese ballon die in februari door de Verenigde Staten werd neergeschoten nadat hij het Amerikaanse grondgebied overvloog, had geen informatie verzameld. Dat heeft het Pentagon donderdag laten weten.

‘Onze inschatting vandaag is dat de ballon geen informatie heeft verzameld tijdens zijn tocht over de Verenigde Staten’, verklaarde de woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Defensie, Pat Ryder. Hij voegde eraan toe dat de VS stappen hadden ondernomen om het verzamelen van informatie door de ballon te beperken en dat dit ‘zeker heeft geholpen’.

De Amerikaanse president Joe Biden gaf begin dit jaar opdracht om de ballon neer te schieten toen die een week boven Canada en de VS had gevlogen. Volgens Washington ging het om een spionageballon, Peking ontkende en sprak van een uit koers geblazen weerballon. De restanten van de ballon werden door de Amerikaanse autoriteiten verzameld voor onderzoek.

