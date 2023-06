Meer zalm in België: de Amerikaanse bultrugzalm heeft zijn weg gevonden naar de Maas

De Atlantische zalm heeft in ons land gezelschap gekregen van de Amerikaanse bultrugzalm. De nieuwkomer is nog niet met het blote oog gespot, maar geavanceerd DNA-onderzoek toont aan dat hij in de Maas zwemt.

De roze zalm, ook wel bultrugzalm of ‘humpy salmon’ genoemd, deelt iets met veel surfers: de Westkust van Amerika is zijn natuurlijke habitat. Maar sinds kort zwemt deze exoot ook in België.



Al in de jaren 50 werd de soort in Kola, Noord-Rusland, geïntroduceerd om hem daar te kweken, en sinds 2017 is de zalm aan een zuidwestelijke opmars bezig. Hij heeft al Scandinavische, Ierse en Schotse wateren doorzwommen, en onlangs had een Nederlandse visser er drie beet.

In ons land is de bultrugzalm voorlopig nog niet gevangen, of zelfs gezien. Wel werd hij gedetecteerd met behulp van omgevings- of eDNA-onderzoek. ‘Vissen laten van alles achter: slijm, schubben, uitwerpselen. We onderzoeken waterstalen en kijken van welke dieren het DNA-afkomstig is’, zei onderzoekster Charlotte Van Driessche, verbonden aan het Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (Inbo), in De ochtend.

Een Maaszalm op je bord?

Het Inbo weet nog niet waar de bultrugzalm precies zwemt en hoeveel er al in ons land zijn. Waarschijnlijk zijn het er niet zo veel. Voor de inheemse Atlantische zalm zijn nog herstelprogramma’s bezig. Hoewel die hun vruchten afwerpen, trekken de zalmen die hier uitgezet worden vaak binnen de twee jaar naar zee om nooit meer terug te keren.

Om die reden hebben we voorlopig geen Maaszalm op ons bord, maar wie weet brengt de Amerikaanse zalm daar verandering in. Dat is misschien geen slecht nieuws, want roze zalm is zeer gewild bij consumenten. De eitjes worden als kaviaar verhandeld. Natuurlijk zou de exoot concurrentie kunnen vormen voor de Atlantische zalm, of bepaalde parasieten kunnen meebrengen, maar daar maken ze zich bij het Inbo niet zo veel zorgen om.

Wilt u een bultrugzalm spotten? Let dan op – u raadt het – de gebochelde rug en een gevlekt patroon op de staart. ‘Verder lijkt hij heel sterk op de Atlantische zalm’, zei Van Driessche nog.

