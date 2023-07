De raketaanval op Ria Pizza in Oekraïne raakt elke oorlogsreporter

‘Het doel van de aanval is bereikt’, zei Rusland na de raketaanval van vorige week op een pizzarestaurant in Kramatorsk, Oekraïne. Daarbij kwamen zeker 12 mensen om, onder wie een 14-jarige tweeling. Ria Pizza was een bekende ontmoetingsplaats voor journalisten soldaten en hulpverleners. Ook onze reporter Corry Hancké kwam er regelmatig over de vloer. Waarom viseerden de Russen het restaurant? En is de aanval een oorlogsmisdaad?





In DS Vandaag zoomt een journalist van De Standaard elke weekdag in op een actuele kwestie.