De donkere kant van de zon

In de zomer lijkt het soms of er te weinig nieuws onder de zon is. In andere tijden is er misschien te weinig zon onder het nieuws. Enkele fotografen van De Standaard serveren u tijdens de vakantie een flinke portie zon. Want zon is licht, en daarom van uitgesproken belang voor een fotograaf. Of het nu een blakende zon is, die de dingen aan het licht brengt, of een verblindende zon, deze zomer zullen ze ook in de krant schijnen.