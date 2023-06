‘Hebben jullie zin in een beetje seks?’

Er passeerden deze week alweer een paar opmerkelijke uitspraken, van in Knokke tot in Werchter en van Jo Vally tot Evelien Bosmans. Een overzicht voor wie de hoogtepunten gemist heeft.

‘Het is hier mooi, verzorgd en proper. Knokke lost al mijn verwachtingen in’

In het Nieuwsblad van afgelopen zaterdag stak MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez uitgebreid de loftrompet over Knokke, zijn favoriete badstad. Diezelfde dag voegde hij de daad bij het woord door ook in Knokke aanwezig te zijn, maar hij vond het er al snel iets minder mooi en verzorgd. Zijn vriendin vond het er zelfs niet proper, of toch de mensen niet. ‘Vuile Vlamingen’, riep ze na een incident tussen hen en een paar fietsers op de Lippenslaan.

‘Dit getuigt van weinig respect voor onze leerkrachten en het geeft ook een totaal verkeerd signaal aan kinderen: dat school soms niet belangrijk is’

Van gebrek aan respect voor de Vlamingen naar gebrek aan respect voor de leerkrachten. Minister van Onderwijs Ben Weyts is niet te spreken over het ‘luxeverzuim’: leerlingen die aan het einde van het schooljaar spijbelen om op vakantie te gaan. Maar is dat werkelijk luxeverzuim? Vrijdag begonnen sommige scholen weliswaar om 8.30 uur, maar stopten ze al om 10.15 uur, of 11 uur. Geeft dat dan ook het signaal dat school niet belangrijk is? (in het Nieuwsblad)

‘KU Leuven maakt immense sprong in lijst van beste universiteiten ter wereld’

Nog meer onderwijsnieuws: de KU Leuven steeg in de rangschikking van universiteiten vijftien plaatsen en staat momenteel op de 61ste plaats ter wereld. Respect! Op de Vlaams-Brabantse regiopagina’s van De Standaard werd dat in de titel een ‘immense’ sprong genoemd. Op binnenlandpagina’s van De Standaard was er dan weer meer aandacht voor wat de Universiteit Hasselt overkwam: die zakte meer dan honderd plaatsen naar stek 551. Maar als een verlies van vijftien plaatsen ‘immens’ is, wat is dan de overtreffende trap voor meer dan honderd?

Lees snel verder en u weet het.

‘“Serieuze tegenvaller” voor UHasselt in nieuwe ranking’

Volgens De Standaard is de overtreffende trap van ‘immens’ dus ‘serieus’.

Iedereen samen: ‘Serieus?’

Wout van Aert (vooraan). Foto: Marc Van Hecke

‘Het is een kwestie van de benen hebben’

‘En ze hebben allebei benen’

Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer deden tijdens het Belgisch kampioenschap wielrennen een opmerkelijke vaststelling: Remco Evenepoel en Alec Segaert hebben allebei benen! (op Eén)

‘Ik koerste met twee paar benen’

Om Amerikaans kampioen wielrennen te worden, gebruikte Quinn Simmons dan weer niet één, maar twee paar benen. Is dat geen competitievervalsing? (op Sporza)

‘Ik had niet de benen’

Wout van Aert wist na het BK waarom hij niet gewonnen had – hij had voor de start misschien beter de benen genomen. (op Sporza)

‘De Belgische beursindex mist een Wout van Aert van de beurskoers’

Disclaimer: Van Aert moet dan wel de benen hebben. (Tom Simonts, hoofdeconoom bij KBC, in het Nieuwsblad)

Lena en Herman. Foto: Kris Van Exel

‘Ik had het gevoel dat ik een enorme, gloeiende kop had. Het was min zeven graden buiten, maar ik ben in mijn marcelleke op het terras gaan liggen omdat ik zo verhit was. En het werkte niet eens goed’

Herman Brusselmans heeft geen klachten over zijn benen, maar soms wel over iets anders. En van viagra wordt hij wel heet, maar niet op de gewenste manier. (in de podcast Lotte gaat diep)

‘De politiek kan wel wat testosteron gebruiken’

In de politiek hebben ze dan weer geen nood aan viagra, maar aan meer testosteron. Of toch volgens een anonieme Open VLD’er die duiding gaf bij het ontslag van zijn partijvoorzitter. (in De Standaard)

‘Soms heb ik goesting om m’n judokostuum eens aan te trekken en er ene om te draaien’

Jean-Marie Dedecker (71) heeft nog altijd geen gebrek aan testosteron. (in Dag Allemaal)

‘Ik raad iedereen toch wat meer aan om zoals CD&V te doen: kalm blijven en verder werken’

Staatssecretaris voor Asiel- en Migratie Nicole De Moor heeft geen nood aan meer testosteron. Om te regeren, helpt het om een beetje meer CD&V te zijn, zei ze in een interview met De Standaard.

Jo Vally. Foto: Carlo Coppejans

‘Ik word 65, ’t is nu of nooit. Nu ik nog een beetje een goed voorkomen heb ... Je weet nooit wat het over zes jaar zal zijn’

Jo Vally wil in de politiek, en dat wil hij doen op het ogenblik dat hij nog voldoende testosteron heeft. De inhoud is van geen tel, als hij er maar goed uit ziet. (in Dag Allemaal)

‘Ik kan moeilijk blauw of groen of rood of dit of dat kiezen. Misschien kan ik dat nadien nog doen, als ik eenmaal een mandaat zou krijgen’

Als de inhoud niet belangrijk is, is de kleur dat voor Jo Vally natuurlijk ook niet. Tenzij misschien zonnebankbruin.

‘Dat zou ik niet doen, want dan zien ze je als overloper, mossel noch vis. En dan ben je zo dood als een pier. Nee, je moet een keuze maken. Je bent geen tjeef. Zie dat duidelijk is wie je bent en waar je voor staat, zoals ik. Ik ben een onafhankelijke figuur’

Jean-Marie Dedecker, een vriend des huizes Vally, raadt het hem af om kleur te kiezen. Zelf begon Dedecker nochtans ooit bij Open VLD, dan ging hij naar N-VA, vervolgens richtte hij zijn eigen Lijst Dedecker op en daarna ging hij bij N-VA als onafhankelijk op de lijst staan. Wie is er dan noch mossel noch vis?

Evelien Bosmans. Foto: Jan Van der Perre

‘Hebben jullie zin in een beetje seks?’

Lennert Coorevits maakte donderdag op de wei van Werchter geen reclame voor viagra, hij wou er bij de start van het concert van Compact Disk Dummies gewoon de sfeer wat inbrengen.

‘Ik haat het om wakker te worden met de gedachte: heb ik echt “Sweet Caroline” staan zingen met een fluorescerende piemel in mijn hand?’

Ook Evelien Bosmans heeft geen sponsorcontract met viagra. Ze heeft soms gewoon wat te veel gedronken. ‘Op haar eigen feest waren we haar even kwijt, tot we de hoek omgingen en ze in haar bh op tafel stond te shaken’, aldus haar boezemvriendin Daphne Wellens. (in Humo)

‘Dit jaar hebben we vooral sterke drank mee naar Rock Werchter. Van bier word ik te snel dronken’

Als we Margot uit Brugge goed begrijpen, dan kunnen we Evelien Bosmans tippen dat ze minder bier en meer sterke drank moet drinken. (in het Nieuwsblad)

‘Toen ik zwanger was, viel er een seksuele geladenheid weg. Door die bolle buik maken vluchtige aanrakingen en terluikse blikken plots geen onderdeel meer uit van het complexe flirtspel dat mannen en vrouwen altijd onbewust spelen’

Hou mannen met te veel testosteron of gebruikers van viagra uit de buurt van Evelien Bosmans, of ze moeten in de vrieskou in een marcelleke op het terras gaan liggen. (in Humo)

‘De gedachte zat al vooraan in zijn fluit’

Volgens Jacky Mathijssen, bondscoach van de Jonge Duivels, had de scheidsrechter die de match Portugal-België floot ook geen viagra nodig. Matthijssen was boos omdat hij in de slotminuten nog een strafschop floot. (op Sporza)

Mick Jagger en Melanie Hamrick. Foto: AFP

‘Micks dochter Jade is vijftien jaar ouder dan ik en haar kinderen hebben mijn leeftijd, maar ze hebben me allemaal onvoorwaardelijk in de armen gesloten’

Mick Jagger heeft volgens zijn 43 jaar jongere vriendin Melanie Hamrick ook wel iets in zijn fluit zitten. (in Humo)

‘Ik fluit gewoon een wijsje en ik laat het gebeuren’

Evelien Bosmans heeft geen gedachte in haar fluit zitten, ze probeert gewoon uit te leggen dat ze niet in paniek raakt als ze tegenslag heeft in het leven. (in Humo)

‘Mick wordt nooit oud, dat heeft hij me plechtig beloofd’

Mick Jagger hoopt nooit viagra nodig te hebben. (Melanie Hamrick in Humo)