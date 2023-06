UGent moet het tegen 2027 met 120 personeelsleden minder doen

De UGent wil het tegen 2027 met 120 personeelsleden minder doen. Dat blijkt uit een intern document dat Belga kon inkijken. Tegen de besparingen lopen al maanden protesten aan de Gentse universiteit. Milieuactivisten verzetten zich tegen een hervorming van de ‘Green Office’ en de vakbonden voorspelden 200 tot 300 ontslagen.

In de definitieve plannen is uiteindelijk sprake van een reductie van 120 voltijdse equivalenten in de centrale administratie, waar zowat 800 mensen werken. Rector Rik Van de Walle wil naakte ontslagen maximaal vermijden, verklaart hij vrijdag. Aan de UGent werken om en bij de 10.000 personeelsleden.

‘Het aantal ontslagen, laat staan gedwongen ontslagen gaan we in alle omstandigheden zo laag mogelijk proberen houden. We zijn ervan overtuigd dat het gros van de personeelsreductie gerealiseerd kan worden via “natuurlijke bewegingen”, zeg maar. Pensionering en mensen die vrijwillig de organisatie verlaten. Het aantal mensen dat de universiteit zal moeten verlaten zonder dat ze dat zelf willen, zal met zekerheid erg laag zijn’, klinkt het. Het personeel zal in september verder geïnformeerd worden over de herstructurering.

Met de reorganisatie wordt ook de organisatiestructuur van de universiteit hertekend. ‘We hebben alles wat we doen en alle bijbehorende processen in vraag gesteld. Die oefening is nu achter de rug.’

De universiteit wil in plaats van de negen huidige directies naar drie departementen evolueren. Het eerste departement zal zich focussen op Onderwijs en Onderzoek. Een tweede departement zal de Campussen en gebouwen beheren, naast ICT en studentenvoorzieningen. Een laatste departement zal zich bezighouden met personeelsbeleid, financieel beheer en bestuurszaken.

Tegen de besparingen zijn de voorbije maanden meerdere keren protestacties georganiseerd. Ook tijdens ceremoniële plechtigheden zoals Dies Natalis en de uitreiking van een eredoctoraat voor Europees Commissaris Frans Timmermans zijn honderden studenten en militanten op straat gekomen.

Milieuactivisten hekelden de vermindering van het aantal werknemers bij de Green Office, een dienst die duurzaamheid binnen de universiteit wil bevorderen. ‘De Green Office zal niet verdwijnen’, zegt Van de Walle, die de dienst wil inkantelen in de brede organisatie. ‘De adviezen van de Green Office werden tot dusver te weinig gehoord en opgenomen in de beleidsvoering’, zegt de rector, die gelooft in de nieuwe organisatiestructuur.

Verwarmingskosten

De nieuwe aanpak moet ook leiden tot een rationeler gebruik van de gebouwen, die nu bijvoorbeeld ‘s avonds beschikbaar zijn voor activiteiten. Dat leidt in de winter soms tot verwarmingskosten die niet in verhouding staan tot de baten. Er zullen ‘s avonds nog gebouwen ter beschikking worden gesteld voor activiteiten, maar die zullen geclusterd worden in een beperkter aantal gebouwen en locaties dan in het verleden het geval was.

Ook het systeem van leerstoelen blijft bestaan aan de UGent, maar de leerstoel Etienne Vermeersch wordt stopgezet. Voor de leerstoel Amnesty International wordt alternatieve financiering gezocht.

De ‘blauwdruk’, zo heet het intern document dat de besparingsoefening omschrijft, moet jaarlijks 30 miljoen euro opbrengen in de universitaire begroting. De UGent wil het tekort wegwerken door te zoeken naar 10 miljoen euro extra inkomsten en 20 miljoen euro besparingen. Van die 20 miljoen euro aan besparingen moet 5 miljoen euro in de faculteiten en 15 miljoen in de centrale administratie gerealiseerd worden.

De rector betreurt dat de besparing nodig is, maar herhaalt dat de Vlaamse regering gemaakte afspraken niet nakomt, waardoor een stevige besparingsoefening nodig is om de financiële gezondheid van de universiteit te garanderen.

Lees ook