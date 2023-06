Berre maakt indruk met zijn korrelstem en kwaliteitssongs op Rock Werchter

Berre was zichtbaar overdonderd door de aardig volgestroomde Klub C. Drie jaar geleden nam de twintiger uit Schepdaal nog covers op in zijn garage, vandaag deed hij smartphonelampjes oplichten en meisjesharten smelten - met dank aan Tiktok.

Berre Gezien op 30/6 op Rock Werchter

Ietwat verlegen zwaaiend naar de voorste rijen begon Berre met de nodige aarzeling aan zijn set. Tijdens de eerste song klonk hij een tikje beduusd en zijn stem zat niet goed in de geluidsmix, maar dat euvel werd door zijn technici snel bijgesteld, en nieuwe single ‘Kissing strangers’ deed wat hij moest doen: de tent meeslepen.

Dat de lyrics op het beeldscherm getoond werden, in de vorm van kribbels neergepend op gelijnde notitieblaadjes, kwam het meeleefgehalte ten goede. Al wie ooit bedrogen is in de liefde, herkende de rauwe boosheid in een zin als ‘Oh, I heard you’re out kissing strangers and going out with friends you hated’.

Voor een artiest die nog maar drie jaar bezig is en pas een jaar geleden voor het eerst live optrad voor een publiek – op 21 juli 2022 stond hij ter ere van de nationale feestdag in het Jubelpark op het podium, samen met de Waalse zangeres Charles – kwam Berre met aardig wat eigen songs voor de dag. Songs die bovendien vaak op de radio gedraaid worden: ‘Better off alone’ werd enthousiast meegezongen door het publiek en ‘Thrill of it all’ had de allure van een powersong die zó in het oeuvre van Adele zou passen. Kwaliteitssongs, met andere woorden.

De cover waarmee het allemaal begon, ‘Lost without you’ bracht Berre samen met zijn gitarist. Die intieme begeleiding bracht Berres fameuze stem-met-de-korrel, toch wel zijn grootste troef, eindelijk écht voor het voetlicht. (Niet voor niets laat hij zich graag inspireren door korrelstem-collega’s Lewis Capaldi en Dermot Kennedy.)

‘Ik kan niet lezen wat er op je bord staat, want ik heb mijn bril niet op’, zei Berre tegen een meisje dat een bord toonde waarop stond dat het haar achttiende verjaardag was. Ze kreeg prompt een verjaardagsserenade van Berre en de hele Klub C. Spontaniteit: douze points.

Mooi om te zien hoe een prille artiest zijn allereerste halfuurtje op Rock Werchter met zoveel kwaliteit wist te vullen. En die overdondering aan het begin van zijn set? Die leert hij in de nabije toekomst ongetwijfeld beter te managen.

Lees ook