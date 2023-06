Net als Joachim Coens vorig jaar gaat Egbert Lachaert finaal ten onder aan de keuze voor Vivaldi. Dat project werd nooit het verhoopte vliegwiel voor succes. Ironisch genoeg moet de leider van die regering nu de liberale meubelen redden.

Jan-Frederik Abbeloos Chef politiek

‘Waren we als liberale partij in die regering gestapt, dan kwam ons voortbestaan in gedrang.’ Duidelijke ...