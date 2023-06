Hideous op Rock Werchter: pas toch op, Icarus!

Één blik op de Flying V-gitaar waar Guillaume Lamont het podium van The Slope mee besteeg, leerde wat ons te wachten stond bij Hideous: een potje onversneden rock.

Hideous Gezien op 30/6 op Rock Werchter

De band is opgetrokken uit leden van Rhea en Ramkot, twee groepen die via De Nieuwe Lichting door het Studio Brussel-publiek omarmd werden voor hun rechttoe, rechtaan rockgeluid. Toen Lamont en Tim Leyman de handen in mekaar sloegen voor Hideous, klonk dat nog rechttoe-er en rechtaaner: ‘Curse’ werd dankzij enkele loden riffs en een venijnige uithaal in de bridge een hit in De Afrekening.

Het was dat nummer dat de telefoon bij Hideous had doen rinkelen voor Rock Werchter - tweede single ‘Follow me’ kwam pas uit ná de boeking. De talrijk opgekomen nieuwsgierigen werden als aperitief getrakteerd op een kopstoot in opener ‘Hideous’, al kwam die met de impressionante krullenbol van Lamont misschien minder hard aan.

Voor de gitarist is het bij Hideous de eerste keer als zanger. Aan The Slope zong hij ietsje lager dan zijn kompaan bij Rhea, en dat komt de band ten goede: het haalt hen iets verder weg uit het drukke vaarwater van Royal Blood. Toch zoekt de band nog naar eigenheid: het derde nummer in de set graaide in de koebelcollectie van Queens of the Stone Age én de clichégrabbelton: ‘It’s all fake! There’s no escape!’, klonk het daar.

In slechts een achttal nummers toonde Hideous dat ze weten welke geluiden garant staan voor een moshpit, maar nu moeten ze er eerst nog songs mee boetseren. Dat een Belgische band elke kans grijpt om op Rock Werchter te kunnen spelen, is begrijpelijk - maar je kan ook te vroeg pieken.

