Openingstijdrit van de Ronde van Italië geannuleerd vanwege slecht weer

Valse start voor de Ronde van Italië voor vrouwen. Door de aanhoudende regen besloot de organisatie de openingstijdrit in Chianciano te annuleren. Morgen kunnen de rensters weer vechten voor de roze trui.

‘Chaotische start voor een chaotische wedstrijd’, werd gezegd op Eurosport. Dat is wel het minste wat gezegd mag worden. De openingsetappe van de Giro Donne in Chianciano, Siena werd vrijdag geteisterd door onweersbuien. Die extreme weersomstandigheden zorgden ervoor dat de proloog verschillende keren werd stilgelegd. Op het spekgladde parcours gingen meerdere rensters tegen de grond, vooraleer de organisatie besliste om de proloog te neutraliseren.

???? Rain and hail greets @NBuysman during the #GiroDonne23 TT ?? pic.twitter.com/fYbVmAM3Ue — Human Powered Health Cycling (@hphcycling) June 30, 2023

‘De wedstrijd is opgeschort. Geen race vandaag vanwege het weer’, las de officiële verklaring van de wedstrijdjury. Op dat moment had de Italiaanse Letizia Paternoster (Team Jayco AlUla) de snelste tijd. Ze was een paar honderdsten sneller dan wereldkampioene Annemiek van Vleuten (Movistar Team) en Marianne Vos (Team Jumbo-Visma). Opmerkelijk, de tijden in de top tien zaten enorm dicht op elkaar: de eerste tien rensters finishten binnen de vijf seconden van elkaar.

