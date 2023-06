Pakjesbedrijven moeten open zijn over ecologische impact

De regering legt de grote pakjesbedrijven in ons land op om hun milieu-impact te rapporteren bij de regulator en opener te communiceren op hun website. ‘Dat helpt klanten een bewustere keuze te maken’, zegt minister van Post Petra De Sutter.

De grootste pakjesbedrijven van ons land, waaronder Bpost en PostNL, zullen in de toekomst open moeten communiceren over hun duurzaamheidsactiviteiten. Hoeveel CO2 stoten ze uit bij de levering van een pakje, bijvoorbeeld? Rijden ze met milieuvriendelijke wagens? Gebruiken ze hernieuwbare stroom? Of hebben ze een duurzaamheidscharter ondertekend? Al die informatie zullen de bedrijven publiekelijk op hun website moeten plaatsen, én rapporteren aan het Bipt, dat de sector reguleert.

Minister van Post, Petra De Sutter (Groen), heeft daarvoor een Koninklijk Besluit opgesteld en dat is vrijdag op de federale ministerraad aangenomen. ‘Als de grootste pakjesbedrijven in ons land rapporteren over hun duurzaamheidsactiviteiten, kunnen klanten meteen zien welk bedrijf het verst staat in duurzaamheid’, aldus De Sutter. De verplichting geldt voor de grootste bedrijven van het land, die meer dan 250 mensen in dienst hebben en samen 90 procent van de markt uitmaken.

Keuze van consument

De Sutter vraagt dat de informatie een duidelijke plaats krijgt op de website. ‘Trots naar voren kunnen komen als een bedrijf dat denkt in termen van duurzaamheid’, zal hen volgens De Sutter helpen om goed in de markt te liggen bij de consument. ‘Klanten worden nu eenmaal gevoeliger voor bedrijven die hun steentje bijdragen aan een beter en schoner milieu’, klinkt het. Ze verwijst naar een enquête van de FOD Mobiliteit, waaruit blijkt dat zes op de tien Belgen zouden kiezen voor een ecologisch verantwoorde levering als die wordt aangeboden. 70 procent zou langer willen wachten als dat het milieu ten goede komt.

Bij PostNL, bijvoorbeeld, kan je in Nederland in zijn app nu al zien wat de ecologische impact van een levering is, en krijgt de consument de optie om die impact te verlagen door het pakje later of op een afhaalpunt te laten leveren, zegt woordvoerder Lies Florentie.

