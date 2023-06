Madonna weer thuis na bacteriële infectie

Madonna heeft het ziekenhuis verlaten na een opname op intensieve zorgen. De zangeres liep een zware bacteriële infectie op in de aanloop naar haar nieuwe tournee, die voorlopig wordt uitgesteld.

Op zaterdag 24 juni maakte Madonna’s manager, Guy Oseary, via Instagram bekend dat het popicoon in het ziekenhuis was opgenomen. De 64-jarige zangeres werd ondertussen met een privéambulance weer naar huis gebracht, volgens een bron van CNN. ‘Ze is aan het rusten, voelt zich beter en volgt het advies van haar dokters op.’

Madonna zou op 15 juli beginnen aan haar internationale Celebration-tournee. Door haar ziekenhuisopname moest die tournee gepauzeerd worden nog voor hij gestart was. ‘Op dit moment moeten we alle verplichtingen, inclusief de tournee, pauzeren’, klonk het via haar manager op Instagram. ‘We delen zo snel meer details, inclusief een nieuwe startdatum voor de tournee en de verplaatste shows.’

De Celebration-tournee zou een ode worden aan het talrijke oeuvre van de queen of pop, met al haar grootste hits van de voorbije veertig jaar. ‘Ik kijk ernaar uit om zo veel mogelijk nummers te spelen om mijn fans de show te geven waar ze al lang op wachten’, zei de zangeres eerder. De internationale tournee telt 84 concerten en zou op 15 juli starten in Vancouver, Canada. Er stonden ook twee concerten gepland in het Sportpaleis op 21 en 22 oktober 2023. Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer de tournee zal doorgaan.

Lees ook