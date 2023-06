Belgen worden niet gespaard door loting Wimbledon

David Goffin moeten het opnemen tegen voormalig finalist Nick Kyrgios in de eerste ronde van Wimbledon. Elise Mertens heeft meer geluk met Viktoria Hruncakova, van wie ze al drie keer won, als tegenstander. Dat blijkt uit de loting die vrijdag werd gehouden in London.

David Goffin kreeg een wildcard om te mogen deelnemen aan het derde grandslamtoernooi van het jaar. De loting was onze landgenoot niet even gunstig gezind. Hij moet het in de eerste ronde opnemen tegen de 28-jarige Nick Kyrgios (ATP 33). Vorig jaar stootte de Australiër door tot in de finale, waar hij het moest opnemen tegen de Servische Novak Djokovic (ATP 2). De Serviër won uiteindelijk in vier sets (4-6, 6-3, 6-4 en 7-6).

De 29-jarige Kimmer Coppejans (ATP 187) debuteert op Wimbledon. Net als Goffin staat hij tegenover een Australiër: de 24-jarige Alex de Minaur (ATP 16). De Minaur strandde vorig jaar in de achtste finales op Wimbledon van de Chileen Christian Garín. Vorig weekend was hij nog verliezend finalist op Queen’s. Hij verloor tegen de huidige nummer 1 Carlos Alcaraz.

Yanina Wickmayer (WTA 111) en Greet Minnen (WTA 121) bereikten net als Coppejans donderdag de hoofdtabel van Wimbledon via de kwalificatierondes. Ook zij werden niet gespaard door de loting. Wickmayer krijgt de Russische Anna Blinkova (WTA 39) tegenover zich. In 2017 kon ze de Russin verslaan in Linz. Minnen zal het voor de eerste keer in haar carrière opnemen tegen de Letse Jelena Ostapenko (WTA 17), de winnares van Roland Garros in 2017.

Mertens vs. Venus Williams?

De rest van de vrouwelijke deligatie heeft iets meer geluk met hun tegenstanders in de eerste ronde. Zo zal Elise Mertens (WTA 28) spelen tegen de Slovaakse Viktoria Hruncakova (WTA 127). Mertens speelde al driemaal tegen Hruncakova, en driemaal heeft ze gewonnen. Het is nog niet zeker of de Belgische nummer 1 in topvorm zal zijn. In de eerste ronde van het toernooi in Eastbourne, het voorbereidingstornooi voor Wimbledon, moest ze opgeven met heupproblemen.

Indien Mertens zich kan plaatsen voor de tweede ronde, treft ze wel een ervaren klepper. Haar eerste mogelijke tegenstander is de 43-jarige Amerikaanse Venus Williams, vijfvoudig eindwinnares in Londen. Een andere mogelijkheid is de Oekraïense Elina Svitolina, voormalig nummer drie van de wereld en in 2019 halvefinaliste op Wimbledon. Beide speelsters kregen van de organisatie een wildcard om te mogen deelnemen.

Ysaline Bonaventure (WTA 90) treft de Chinese kwalificatiespeelster Zhouxuan Bai (WTA 191). Beide speelsters namen het nog niet eerder tegen elkaar op. Maryna Zanevska (WTA 92) speelt tegen de Tsjechische Barbora Strycova (WTA 677). Eerder dit jaar won Strycova hun enige onderlinge confrontatie.

