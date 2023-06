Wimbledon vreest protesten van Just Stop Oil

Wimbledon heeft er bij de tennisspelers aangedrongen geen actie te ondernemen als activisten van Just Stop Oil op het terrein komen. De organisatoren vrezen dat het grandslamtoernooi dat maandag start een doelwit zal zijn.

De All England Club, de organisator van het Wimbledon, wil streng optreden tegen actievoerders, met meer beveiliging op en naast de terreinen en een veiligheidsploeg die snel kan ingrijpen op de tennisbaan. De organisatie heeft ook de toegangsvoorwaarden aangepast en toeschouwers mogen geen voorwerpen meenemen die ‘gebruikt kunnen worden om eigendommen van de All England Club te saboteren of te beschadigen’, zoals spuitbussen, pepperspray of lijm.

Vorige week vertelde een activist van Just Stop Oil aan een undercoverjournalist dat ze Wimbledon in het vizier hadden. Ze hadden plannen om zichzelf vast te lijmen aan de stoel van de scheidsrechter, het tennisnet of zelfs de baan. ‘Een afbeelding van iemands hand die ergens aan vastgelijmd zit op centre court (het belangrijkste terrein van Wimbledon, nvdr.) zou geweldig zijn’, werd er gezegd.

De operationeel directeur van de All Engeland Club, Michelle Dite, dringt er bij alle bezoekers op aan om de veiligheid en het plezier van anderen te respecteren. ‘Op basis van wat er bij andere sportevenementen is gebeurd en het advies van onze belangrijkste partners hebben we onze veiligheidsplannen herzien.’ Hiermee doelt ze onder meer op de protesten tijdens het paardensportevenement The grand national en de wereldkampioenschappen snooker, die in april van dit jaar verstoord werden.

Ook The ashes, een belangrijk crickettoernooi tussen Engeland en Australië in London deze zomer, wordt geviseerd. De Britse cricketspeler Jonny Bairstow beperkte woensdag de schade door een demonstrant op te pakken en van het terrein te dragen.

Dite zegt wel dat Wimbledon zich bewust is van zijn verantwoordelijkheid voor het milieu. ‘We weten dat dit één van de belangrijkste uitdagingen van onze tijd is. We zetten ons volledig in om ons steentje bij te dragen. Zo gebruiken we alleen hernieuwbare elektriciteit en sturen we geen afval naar stortplaatsen. Daarnaast bevorderen we een cultuur van hergebruik. We werken hard om een positieve impact op het milieu te hebben bij alles wat we doen.’

Lees ook

© The Guardian