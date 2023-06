Deze junimaand was de zonnigste ooit

Nog nooit heeft de zon zo hard geschenen in juni als dit jaar. Zo sneuvelt alweer een record in Ukkel – en dat zal niet de laatste keer zijn.

Tot 12 uur vrijdagmiddag had de zon in Ukkel al 302 uur en 52 minuten geschenen in de maand juni. Daarmee sneuvelt het record van de legendarische junimaand van 1976, toen België getroffen werd door een hittegolf van 17 dagen waarvan 15 met een maximumtemperatuur met meer dan 30 graden Celsius.

En juni 2023 is op weg om nog andere records te breken, voorspelt Pascal Mormal, meteoroloog aan het KMI. Tot en met donderdag bedroeg de gemiddelde temperatuur in Ukkel 20,3 graden Celsius. ‘Met de voorspellingen van vandaag zullen we de maand eindigen rond 20,3 graden Celsius.’ Dat is een volle graad hoger dan het vorige record voor juni, dat dateert van 1976 en 2003. De warmste maand ooit was juli 2006. Toen bedroeg de gemiddelde temperatuur 23,0 graden Celsius.

Ook voor de gemiddelde maximale temperatuur (voorlopig 25,5 graden) én de gemiddelde minimale temperatuur (14,7 graden) is een record in zicht.

Wat de droogte betreft, wordt er in Ukkel dan weer geen record gebroken. In 17 junidagen viel letterlijk geen druppel uit de lucht, maar op 20 en 22 juni waren er in Ukkel stevige plensbuien. Tot vandaag is 40,3 mm gemeten in de maand juni. Dat is gevoelig onder het gemiddelde (70,8 mm), maar geen droogterecord.

