Vlaanderen investeert fors in de integratie van nieuwkomers, staat in een onderzoek van de Oeso. Maar het beleid is migranten die hier al lang wonen – en hun kinderen – uit het oog verloren. Vooral vrouwelijke migranten zijn daar het slachtoffer van.

In vergelijking met andere Oeso-landen slaagt Vlaanderen er niet in om vrouwelijke migranten van buiten de Europese Unie voldoende aan het werk te krijgen. Binnen de Oeso is Vlaanderen op dat gebied de ...