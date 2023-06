Europese leiders hervatten topvergadering na vastgelopen debat over migratie

In het Europagebouw zijn de Europese staats- en regeringsleiders begonnen aan de tweede dag van de Europese top. Donderdagavond eiste Hongaars-Pools verzet tegen de nieuwste migratiedeal alle aandacht op.

Een uurtje later dan gepland tekenden de 27 staats- en regeringsleiders van de Europese lidstaten present. Belgisch premier Alexander De Croo (Open VLD) hoopte dat de nacht raad zou brengen, nadat de vergadering van gisterenavond was stukgelopen op een eerder overeengekomen migratiedeal. ‘Moeilijke en complexe gesprekken’, omschreef de premier.

Dat kwam door de Polen en de Hongaren, die bij aankomst meteen hun ongenoegen uitten over het migratieakkoord dat onder Europese ministers was afgeklopt. Het akkoord voorziet kortweg in een verplichte verspreiding van asielzoekers, maar die is afkoopbaar voor zo’n 20.000 euro per persoon. Ook moeten er versnelde asielprocedures komen aan een versterkte buitengrens.

In de Raad kon het akkoord beslist worden zonder unanimiteit. Een ‘gekwalificeerde meerderheid’ volstond: een meerderheid aan lidstaten die tegelijk minstens 65 procent van de Europeanen vertegenwoordigt. Maar die manier van beslissen zint Boedapest niet. De Hongaarse premier Viktor Orban wil het debat terug naar het niveau van de staats- en regeringsleiders trekken om wél bij unanimiteit te stemmen. Hij dreigt ermee de conclusies van de Europese top te boycotten. Behalve over migratie willen de leiders daar ook beslissingen nemen over Oekraïne, defensie en China.

Het verzet van de Polen is van een andere aard: het land vindt dat er meer geld moet vloeien naar landen die vluchtelingen opvangen. Momenteel verblijven er tussen de 1,5 miljoen en 2 miljoen Oekraïense vluchtelingen in het land.

Weinig animo

‘De Hongaren zijn niet rationeel’, zegt een diplomaat aan de Europese nieuwswebsite Euractiv. ‘Zoals gewoonlijk vragen ze weer iets om dan uiteindelijk op te geven.’ Voor het Poolse argument leeft meer begrip. ‘Dat gaat over financiering.’

Onder Europese leiders leeft weinig appetijt om de top te laten gijzelen door het migratiethema. De Nederlandse minister-president Mark Rutte zei aan Politico dat de migratiedeal standhoudt. ‘Het gaat niet zozeer over het pact, eerder op de manier van hoe er beslist werd.’ Ook de Estse premier Kaja Kallas ziet een zoveelste boksmatch met dwarsliggende Hongaren niet zitten. ‘Ik geloof niet dat we niet overeenkomen over migratie’, zegt ze. ‘Alle EU-landen willen toch de grenzen beter beschermen? Het helpt niet om telkens “nee” te zeggen terwijl de rest compromissen zoekt.’ De Slovenen zien er dan weer soelaas in het migratie-deeltje te schrappen uit de eindtekst van de Europese top.

