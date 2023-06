Banken verhogen spaarrente

Verschillende banken, waaronder KBC, Argenta en MeDirect, verhogen hun spaarrente.

KBC maakt bekend dat ze de rente verhoogt op de gewone spaarrekening tot maximaal 0,90 procent. De basisrente gaat van 0,35 procent naar 0,45 procent terwijl de getrouwheidspremie van 0,25 procent naar 0,45 procent gaat. De tarieven gaan in vanaf 1 augustus.

Er is echter een complicerende factor. De hogere getrouwheidspremie wordt op 1 augustus van kracht voor nieuw geld. Voor bestaand spaargeld gaat de nieuwe getrouwheidspremie maar in zodra dat geld er al één jaar staat. Dat is voor iedere spaarder anders. Wie bijvoorbeeld op 1 januari van dit jaar een storting deed, zal pas op 1 januari volgend jaar van de hogere getrouwheidspremie genieten.

Eerder had ook al Belfius een rem gezet op de getrouwheidspremie. Bij Belfius, dat zijn tarieven op 1 juli aanpast, krijgt bestaand geld zelfs géén hogere getrouwheidspremie. Daar is het enkel voor nieuwe spaarinlagen. De hogere basisrente geldt wel voor bestaand geld maar ook daar is het een relatief beperkte stijging met 0,05 procent of 0,10 procent in functie van het type boekje.

KBC verhoogt verder de spaarrente op de Start2Save-rekeningen. Dat zijn rekeningen voor spaarders die elke maand maximaal 500 euro op hun spaarrekening zetten. Op de Start2Save4 stijgt de basisrente van 0,15 procent naar 0,40 procent. De getrouwheidspremie stijgt van 0,75 procent naar 1,10 procent. Of op jaarbasis wordt dat maximaal 1,50 procent.

KBC zegt dat een spaarboekje vooral als buffer is bedoeld voor onverwachte uitgaven. In principe zouden gezinnen er niet meer dan drie tot zes keer hun maandinkomen op aanhouden. Voor lange termijnsparen zijn er andere instrumenten die meer opbrengen.

Argenta Bank verhoogt eveneens zijn spaarrente. Daar gaat de renteverhoging al in op 17 juli. Argenta past het systeem van Belfius toe en verhoogt de getrouwheidspremie enkel op nieuwe spaarinlagen. Op het klassiek spaarboekje van Argenta (e-spaar, Maxi) stijgt de basisrente van 0,35 procent naar 0,50 procent. De getrouwheidspremie gaat van 0,25 procent naar 0,35 procent. Argenta lanceert ook een nieuw spaarboekje met hogere getrouwheidspremie. Het gaat om een rekening met een basisrente van 0,15 procent en een getrouwheidspremie van 1,10 procent.

De nieuwe tarieven bij MeDirect op de formule Fidelity Sparen zijn 0,60 procent basisrente en 1,70 procent getrouwheidspremie. Dit laatste enkel op nieuwe stortingen na 4 juli. Op de formule Dynamic Sparen is er een hoge basisrente (1,20 procent) en een beperktere getrouwheidspremie (0,30 procent).

ECB is tegen

De ECB heeft ondertussen ook zijn advies overgemaakt aan de Belgische minister van Financiën over een wettelijk ingrijpen op de spaarrente. De ECB is tegen de plannen van regeringspartijen om de spaarrente te koppelen aan de ECB-rente of aan de staatsobligatie op tien jaar. Volgens de ECB zouden de voorstellen een abrupte verhoging van de kostprijs van de werkingsmiddelen van de banken betekenen – en dat zonder dat ze op de portefeuille met woonkredieten, die meestal een vaste rente hebben, een gelijkaardige inkomstenstijging zouden zien. Het zou volgens de ECB een negatieve impact hebben op de winst en kleinere instellingen verlieslatend maken. Het zou ook tot gevolg kunnen hebben dat banken vervolgens woonkredieten duurder maken en dat de kredietverlening onder druk zou komen.

