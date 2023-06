Tops en flops: dit was dag één van Rock Werchter

Mumford & Sons speelde een keurige set als invaller voor Stromae. Maar de bandleden halen ons lijstje met de toppers van dag één niet. Daarbij zitten veel viersterrenshows. Helaas waren er donderdag ook twee mindere optredens.

1 Iggy Pop Nog niks van zijn 'lust for life' verloren

Dé levende legende van deze Werchtereditie is ongetwijfeld Iggy Pop. 76 jaar is hij al, maar nog steeds een vat vol ‘raw power’. Wie hem in levenden lijve wou zien, moest dan ook op tijd zijn.

Lees de volledige recensie >

2 Stormzy Koning van de grime laat Werchter de regen vergeten

Stormzy. Foto: Koen Bauters

Voor Stormzy was zijn passage op Werchter één van de slechts drie haltes die hij deze zomer maakt. Net als Zwangere Guy enkele uren eerder koos de 29-jarige voor een zachte opbouw, met ruim plaats voor een sterke band en vier gospelzangers. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Op een vloek en een zucht mocht zijn band plaats ruimen voor een dj en werd het goudkleurige gordijn geruild voor een flitsend rode backdrop.

Lees de volledige recensie >

3 Warhaus Dit liet niemand koud in The Barn

‘We houden deze tournee bij hoeveel koppels er uit elkaar gaan’, gaf frontman Maarten Devoldere met enig leedvermaak mee. En passant bracht hij de ideale soundtrack: hartzeer is inderdaad iets minder pijnlijk wanneer er nummers als ‘Time bomb’ en ‘Love’s a stranger’ weerklinken in zo’n strakke uitvoering.

Lees de volledige recensie >

4 Sam Fender De Britse opvolger van Bruce Springsteen staat al klaar

Komt hij of komt hij niet? Het is altijd afwachten bij Sam Fender, die vorig jaar last-minute zijn show moest cancelen. ‘You’re the only one who gets a second chance after cancelling’, lazen we op het bord van een fan, en die herkansing greep de jongeman met beide handen.

Lees de volledige recensie >

Sam Fender, de Britse kroonprins van Bruce? Foto: Koen Bauters

5 Compact Disk Dummies Een snelcursus volksmennerij

‘Hebben jullie zin in een beetje seks?’, vroeg Lennert Coorevits van Compact Disk Dummies toen hij Rock Werchter opende. Hij liet het publiek in ieder geval weinig keuze. Het broederpaar Lennert en Janus Coorevits leek vastberaden om te tonen waarom ze sinds hun winst in Humo’s Rock Rally 2012 vaste klanten zijn in de Belgische festivalzomer: hun aanstekelijke elektropop krijgt zelfs de roestigste heupen aan het wiegen.

Lees de volledige recensie >

Toch ook een paar tegenvallers

1 The 1975 Had Matty Healy er écht geen zin in, of deed hij maar alsof?

Matt Healy: frisse of gespeelde tegenzin? Foto: Koen Bauters

De 34-jarige Matt Healy is niet vies van wat theater: tijdens zijn wereldtournee bouwt The 1975 zijn podium om tot een huis met zetels, verdiepingen, en zelfs een badkamer. Voor Rock Werchter lieten ze die inboedel thuis: de achtkoppige band moest de klus op eigen kracht klaren. Erg veel kracht leek er echter niet in te zitten.

Lees de volledige recensie >

2 Militarie Gun Genoeg opruiende songs, nu nog een geluidsman

Alle mondspray van frontman Ian Shelton ten spijt: de eerste twintig minuten van Militarie Gun klonken als losse flodders. Pas toen de sound wat beter afgemixt werd, kon je spreken van sloopwerken op The Slope.

Lees de volledige recensie >

Lees ook