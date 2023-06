Het Antwerpse hof van beroep heeft een moeder (46) en haar dochter (30) ook in beroep veroordeeld voor deelname aan de activiteiten van de terroristische groep Islamitische Staat (IS). Ze kregen, net zoals in eerste aanleg, vier jaar en elf maanden cel.

De nu 30-jarige dochter was op 12 maart 2014 met twee vriendinnen naar Syrië gereisd om er zich aan te sluiten bij IS. Voor haar vertrek was ze al geradicaliseerd. Ze droeg sinds haar tiende een niqab ...