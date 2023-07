19 euro voor een menu, zo betaalbaar kan een topadres in Parijs zijn

Een sterrenchef in een rock-’n-rollbistro, bij OTTO vind je betaalbare topkwaliteit, waarbij de muziek uit de boxen knalt en de bediening jeansbroeken draagt. Vraag Bruno Vanspauwen niet meer naar zijn topadres in Parijs. Maar lees vooral verder.

OTTO 5 rue Mouffetard, 75005 Parijs, Frankrijk @ottomouffetard



Van vrienden en kennissen die een citytrip plannen, krijg ik geregeld de vraag of ik daar ‘toevallig geen goed restaurant ken?’ Zelfs nobele onbekenden mailen mij daarvoor, ik weet niet hoe ze aan mijn mailadres zijn geraakt. Sinds de uitvinding van het internet is privacy iets van vervlogen tijden.

Ziehier een tip die u zomaar aangeboden krijgt: een nieuw adres dat ik ontdekte in Parijs, waar je vandaag in een mum van tijd naartoe spoort. Opgelet: dit is geen plek voor fine dining, veeleer een rock-’n-rollbistro. Van klein formaat bovendien: een vierkant kookeiland in het midden, daarrond een toog met krukken en tafels met stoelen. Muziek die uit de boxen knalt, een losse bediening door jongeren in jeans, en gerechten om te delen die je bestelt wanneer je wilt, en die je krijgt in een volgorde naar keuze. Maar wat een kwaliteit!

Foto: Sadik Sans Voltaire

Ik proef van knapperige shiitakes met olie van gegrilde sesam (€ 11), knisperende beignets van selder en hazelnoten (€ 9), gegrilde inktvis (€ 12), op het scherp van de snee gegaarde scheermessen met lookboter (€ 10), dorade gegrild boven binchotan (Japanse houtskool) met citroencondiment (€ 14), mi-cuit van rode tonijn met soja en look (€ 15), kip yakitori (€ 13) en waarlijk fantastische onglet met pittige Argentijnse chimichurri-saus (€ 14). Stuk voor stuk gerechten met kraakverse producten en bereiding à la minute , haarscherpe cuissons, energieke kruiding. Ik had nog graag geproefd van Gillardeau-oesters met ponzu (€ 11), gravlax van zalm met bieten (€ 12), eendenhart met sauce diable (€ 13) en varkensnek met graanmosterd (€ 12). Maar in dit beroep moet je harde beslissingen nemen.

Beeld je in dat deze gerechten op een bord van wit porselein geserveerd worden door een kelner in vol ornaat, en je waant je in een gastronomisch restaurant. Geen toeval, want achter deze bistro zit chef Eric Trochon van het restaurant Solstice, bekroond met een Michelinster. Hij associeerde zich voor dit offbeat avontuur met Tony Alvarez-Parage, zijn vroegere zaalmeester, en met sommelier Stéphane Offner die de platgetreden wijnpaden durft te verlaten. De chefs in de open keuken werden opgeleid in Solstice, en werken nog altijd met dezelfde productleveranciers. ‘Du sérieux qui ne se prend pas au sérieux’, zegt Trochon over dit concept, en dat vat het goed samen. Ik verlustig mij nog serieus aan chocoladetaart met fleur de sel (€ 9) en crème brûlée met honing (€ 7).

Heeft u de prijzen goed tot u laten doordringen? ’s Middags betaal je nog minder: 19 euro voor drie, en 24 euro voor vier gerechten. Dat is een laagterecord in Parijs, en zelfs in Brussel. Mail mij niet voor een ander adres in het buitenland: dit is mijn favoriet van het moment.

