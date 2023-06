Politieagent veroordeeld voor verkrachting tijdens Tinderdate

De Antwerpse politieagent die beschuldigd werd van een brutale verkrachting tijdens een eerste date, is veroordeeld. Nochtans vroeg het parket van Antwerpen de vrijspraak.

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft een politieagent (33) uit Merksem veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf met uitstel voor de verkrachting van een 31-jarige vrouw. De politieagent krijgt twee jaar met uitstel, moet een schadevergoeding van 3.000 euro betalen en wordt vijf jaar uit zijn rechten ontzet.

Het Antwerps parket vroeg nochtans de vrijspraak voor de agent omdat de seksuele handeling zou plaatsgevonden hebben tijdens een bdsm-avond (waarbij dominantie en onderwerping, sadisme en masochisme een rol spelen, red.), waar het slachtoffer mee had ingestemd.

De procureur volgde die redenering en zij daarbij dat het allicht gebeurde in de stijl van‘Fifty shades of grey’ en zei ook dat ‘mee naar huis gaan een signaal is’ (de vrouw was die avond bij de agent thuis, red.) maar de rechtbank is het daar niet mee eens.

Op basis van de verklaring van het slachtoffer, die net als de agent verklaarde dat ze zich fysiek en verbaal verzette, de vaststellingen van letsels op haar lichaam en het berichtenverkeer oordeelt de rechtbank dat de politieagent schuldig is aan verkrachting.

