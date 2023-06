Voor de derde nacht op rij rellen in Frankrijk, ook ongeregeldheden in Brussel - Verlenging kerncentrales vangt opmars elektrische auto’s niet op

Met dit overzicht bent u snel mee met de belangrijkste gebeurtenissen van vandaag.

1. Voor de derde nacht op rij rellen in Frankrijk, ook ongeregeldheden in Brussel

In verschillende Franse steden waren in de nacht van donderdag op vrijdag opnieuw ongeregeldheden na de dood van de 17-jarige Nahel bij een politiecontrole. Volgens nieuwszender BFMTV werden in heel het land zeker 328 mensen opgepakt.

Ook in Brussel was het donderdagavond op sommige plekken onrustig. Zeker 27 jongeren zijn opgepakt, en er werd ook een wagen in brand gestoken.

2. Verlenging kerncentrales vangt opmars elektrische auto’s niet op

De levensduurverlenging van de twee jongste kernreactoren neemt even druk van de ketel, maar zal niet volstaan om onze stroombevoorrading op langere termijn te verzekeren.

