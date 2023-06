Eerst zonnig, nadien gedeeltelijk bewolkt maar overwegend droog

In de meeste streken genieten we vrijdag eerst van zonnige perioden, hoewel er in het oosten wat ochtendgrijs kan voorkomen.

Later ontwikkelen er zich binnenlandse stapelwolken die vooral in het westen van het land kunnen uitgroeien tot een bui. Op vele plaatsen blijft het echter droog bij maxima van 18 of 19 graden in de Ardennen tot 23 of 24 graden in het centrum. De wind wordt matig in het binnenland en vrij krachtig tot soms krachtig vlak aan zee uit westelijke richtingen. Aan zee zijn er rukwinden mogelijk tot 55 km/uur, meldt het KMI.

Vrijdagavond en -nacht neemt de bewolking toe vanaf het westen en wordt het overal, met uitzondering van Belgisch Lotharingen, zwaarbewolkt. We verwachten de eerste regen vooral over het uiterste westen. De minima liggen tussen 13 en 17 graden. De wind wordt meestal matig uit zuidwestelijke hoek.

Zaterdag is het zwaarbewolkt met perioden van regen of buien. In de loop van de namiddag wordt het droger vanaf het westen en ontwikkelen er zich opklaringen. De maxima liggen tussen 16 graden in de Hoge Venen en 21 of 22 graden in Vlaanderen. Zondag wisselen opklaringen en bewolkte perioden elkaar af. Het blijft droog, op een buitje na. De maxima schommelen van 17 graden in de Ardennen tot 22 graden in het centrum van het land.