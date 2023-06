Voor de derde nacht op rij rellen in Frankrijk: gebouwen in brand gestoken, honderden arrestaties,

In verschillende Franse steden waren in de nacht van donderdag op vrijdag opnieuw ongeregeldheden na de dood van de 17-jarige Nahel bij een politiecontrole.

Net als een nacht eerder werden onder meer auto’s en overheidsgebouwen in brand gestoken en winkels geplunderd door woedende menigten.

In verschillende steden werden politiebureaus en gemeentehuizen in brand gestoken. In het oude centrum van Marseille is de politie met vuurwerk bekogeld door massaal opgedaagde jongeren. Ook in onder meer Rijsel, Reims, Roubaix, Nantes, Orléans en de Parijse voorstad Clichy-sous-Bois hebben betogers brand gesticht en gingen ze de confrontatie aan met de politie. In verschillende steden geldt een avondklok. In Nanterre liep het opnieuw uit de hand nadat er eerder op de dag een protestmars werd gehouden voor Nahel.

Volgens nieuwszender BFMTV werden in heel het land zeker 328 mensen opgepakt. De politie heeft door heel Frankrijk 40.000 agenten ingezet, waarvan een kwart in Parijs en omgeving.

In het centrum van Parijs werd geplunderd in het bekende winkelcentrum Forum Les Halles en hadden relschoppers en plunderaars het gemunt op verschillende winkels in de bekende Rue de Rivoli. ‘Het is tijd dat iedereen bedaart. En dat justitie haar nodige werk doet’, schreef de burgemeester van Parijs op Twitter.

De politieagent die dinsdag bij een verkeerscontrole in het Franse Nanterre het schot loste dat aan de 17-jarige Nahel het leven kostte, heeft zijn verontschuldigingen aangeboden aan de familie van de overleden jongeman. Dat heeft zijn advocaat, meester Laurent-Franck Liénard, gezegd op BFMTV. De agent in kwestie is aangeklaagd wegens vrijwillige doodslag en in voorlopige hechtenis genomen.

‘Het eerste wat hij zei, waren excuses en ook de laatste woorden die hij sprak waren excuses aan de familie’, verklaarde meester Liénard. ‘Mijn cliënt was extreem geschokt door het geweld op de beelden (...) die hij voor het eerst zag terwijl hij in hechtenis zat’, vervolgde de raadsman. ‘Hij is er kapot van, hij staat ‘s ochtends niet op om mensen te doden. Hij heeft niet willen doden’, klonk het tot slot.

