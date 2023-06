Iggy Pop is op Rock Werchter nog niks van z’n lust for life verloren

Dé levende legende van deze Werchtereditie is ongetwijfeld Iggy Pop. De godfather van de punk speelt al jarenlang zonder The Stooges, maar met een onverminderde ‘lust for life’.

Iggy Pop Gezien op 29/6 op Rock Werchter

Iggy Pop, dat is nog steeds raw power. Punk stroomt door z’n opgezwollen aders. Wie hem in levenden lijve wou zien moest op tijd zijn, want de deuren van The Barn gingen lang voor de start van de show onverbiddelijk op slot. Er vallen serieuze vraagtekens te plaatsen bij die vroeg oplichtende rode kruisen, maar hoe veel groter kan je zo’n tent van 25.000 man nog maken?

De gitariste testte met een strijkstok het geduld van de massa met een intro die een paar minuten te lang duurde. De lederen gilet waarmee Iggy Pop het podium opkwam, bleef dan weer slechts enkele seconden aan z’n lijf plakken.

Bracht Charlotte De Witte even eerder nog Tomorrowland naar Rock Werchter, dan leek het met bijna gemummificeerde lijf van Iggy Pop wel even Rimpelrock. Terwijl die eerste T-shirts van 100 euro probeert te verkopen, zingt de tweede in een van z’n nieuwste songs over de ‘modern day rip off’.

Zijn hoogdagen liggen al zo’n halve eeuw achter hem, en heel veel animo brachten de nieuwe nummers niet teweeg. Het waren bijgevolg ‘TV eye’ en zeker ‘The passenger’ en ‘Lust for life’ die de bomvolle Barn deden ontploffen. In ‘Death trip’ zocht hij de voorste rijen op, om even uit te rusten op de monitors tijdens het ‘opa vertelt’-momentje dat ‘I’m sick of you’ inleidde.

76 jaar is hij, maar duidelijk nog lang niet uitgekeft. Tijdens ‘I wanna be your dog’ vloog er een paar schoenen door de lucht, het beste bewijs dat er iemand van z’n sokken was geblazen. En dan was er nog de verschroeiende finale van ‘Search and destroy’, afgesloten met kushandjes en een diepe buiging. Daar kan je alleen maar nederig van worden.

