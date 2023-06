Stormzy ‘Big Michael’ laat Werchter de regen vergeten

‘Ik heb al een tijdje niet meer op het podium gestaan’, zei Stormzy tijdens zijn set op het hoofdpodium van Rock Werchter. Veel was daar nochtans niet van te merken.

Stormzy Gezien op 29/6 op Rock Werchter

Voor de Britse koning van de grimerap is zijn passage op Werchter één van de slechts drie haltes die hij deze zomer maakt. Net als Zwangere Guy enkele uren eerder koos de 29-jarige voor een zachte opbouw, met ruim plaats voor een sterke band en vier gospelzangers. ‘Firebabe’ en ‘Need you’ werden afgevaardigd uit het nieuwe album ‘This is what I mean’, de ingetogen plaat waarop de stormram enigszins verrassend een soulman werd.

Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. ‘Rainfall’ incorporeerde een flard ‘Shackles (Praise you)’ van Mary Mary, en die hit uit 2000 kreeg het publiek aan het dansen. En dan zette Stormzy zelf de handrem helemaal af. ‘You know I love my gospel and my soul, but I also love my rap and my grime’.

Op een vloek en een zucht mocht zijn band plaatsruimen voor een dj en werd het goudkleurige gordijn geruild voor een flitsend rode backdrop. De man die er, sloffend in zijn witte outfit, eerst uitzag als een Wimbledon-tennisser, werd een opgefokte bokser. Dr. Jekyll werd Mr. Hyde.

Een knotsgek ‘Wiley flow’ stak het vuur aan de lont voor een halfuurtje grime van de bovenste plank - dit waren de tracks die van ‘Big Michael’ de eerste zwarte Brit maakten die Glastonbury mocht afsluiten. Bij ‘Know me from’ ging zijn shirt uit, en in ‘Vossi Bop’ vulde het publiek naadloos ‘fuck the government and fuck Boris’ aan - zo toonden ze niet alleen hun grimeklassiekers te kennen, maar ook iets van Britse politiek.

Het strikte tijdschema verhinderde een enthousiaste Stormzy een bisnummer te spelen, maar de buit was al binnen bij zijn doorbraaksong ‘Shut up’. Daarop botste het publiek zo hard op en neer dat ze vooraan niet meer wisten van dat ze het natst waren: van de regen of van het zweet.

