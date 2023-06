Aurora op Werchter: Noorse popnimf beklimt toonladders en festivalaffiches

Wie het noorderlicht wil zien, moet naar het hoge noorden. Om Aurora te zien, volstaat een ticket voor Rock Werchter of Pukkelpop.

Aurora Gezien op 29/6 op Rock Werchter

Sinds haar doorbraak in 2016 zakt de Noorse popnimf zowat elke zomer af naar onze festivals. En u laat zich telkens weer gewillig meevoeren naar Midden-aarde of waar het ook is dat ze haar sprookjesbos optuigt. Daardoor staat Aurora Aksnes – zo heet ze echt! – telkens een trede hoger op de affiche

Eerlijk is eerlijk: zelf staan we daar minder om te springen. Haar etherische uithalen lonken meer dan eens naar Enya en dan is het duffe elfenwinkeltje, vol parels, trollen en andere parafernalia niet ver weg meer. Maar onbegrijpelijk is het zeker niet. Ja, opener ‘Heathens’ bevatte geneuzel over ‘the trees of Eden’, maar vocaal weet de Noorse wel moeiteloos een tent in te pakken. De stadiondrums deden de rest van het werk. Op singles als ‘The seed’ en ‘Runaway’ knalde ze er ook nog een meezingbaar refrein en een extra dosis bombast tegenaan, waarmee ze zich opwerpt als de Florence Welch uit het Hoge Noorden. Dartelendse pirouettes incluis.

De sympathie die Aurora met haar overgave opriep, stelde ze wel weer op de proef in haar bindteksten. Met een piepstemmetje verbaasde ze zich over het grote aantal ‘flappy hands’ en lanceerde ze een resem platitudes over hoe het soms moeilijk is mens te zijn en dat we moeten vieren wat ons anders maakt. Doorbraakhit ‘Running with the wolves’ kondigde ze dan weer giechelig aan als een nummer over ‘iets wat ze graag zou doen, maar nooit gedaan heeft’. Jawel: seks. ‘Grapje’, voegde ze eraan toe, ‘I’ve had many sex. In fact I have the sex now.’ Zo weten we ook weer wat optreden met haar doet.