Tijdens de busrit ontdek ik dat ik ochtenden als deze steevast fout heb omschreven. Een aaneenschakeling van irritante pech plaagde me sinds ik opstond. Alles wat mis kon gaan, leek mis te gaan. Van kleine dingetjes zoals een omgestoten kop koffie, tot grotere ergernissen zoals de douche die sputterend besloot na een paar straaltjes ijskoud water niets meer te lossen. Van pijnlijke irritatie wanneer ik mijn teen aan de scherpe hoek van het kookeiland stootte, tot pijnlijke berichtjes over afspraken die in het water vallen. De ene tegenslag na de andere en ik baalde als een stekker.