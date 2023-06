Een snelcursus volksmennerij

Compact Disk Dummies Main Stage Rock Werchter

Met de nieuwe single ‘There’s no sex without you’ maakten Compact Disk Dummies hun debuut op het hoofdpodium. Het broederpaar Lennert en Janus Coorevits leek vastberaden om te tonen waarom ze sinds hun winst in Humo’s Rock Rally 2012 vaste klanten zijn in de Belgische festivalzomer: hun aanstekelijke elektropop krijgt zelfs de roestigste heupen aan het wiegen.

Weinig danspasjes liepen echter zo gesmeerd als die van Lennert Coorevits zelf. Hij riep zijn innerlijke Michael Jackson op met een reeks bijzonder suggestieve heupbewegingen, dartelde een eerste keer het publiek in tijdens ‘Cry for me’, slingerde wat riffs uit zijn gitaar, mepte zijn drumpads aan flarden in een enthousiast ontvangen ‘Girls keep drinking’, organiseerde de eerste sit-down van het festival, sleurde zijn vader op het podium, en klom zelfs de controletoren in bij ‘Holy love’. ‘Jullie zien er zo sexy uit vandaag!’, riep de frontman.

Tijdens deze festivalset kwam het niet aan op een bassdrum meer of minder. ‘I remember’, dat de weide zo al aan het klappen kreeg, werd voorzien van een stampende outro, en toen ‘The reeling’ de uitgeleide deed daagde het ons plots: Compact Disk Dummies heeft in die veertig minuten alleen maar radiohits gespeeld.