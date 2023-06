5 jaar tijd om kind te verwekken na overlijden partner

Een overlevende partner zal binnenkort vijf jaar tijd hebben om na de dood van de andere partner met diens genetisch materiaal zwanger te worden. Dat besliste de Kamer donderdag unaniem. Nu is dat twee jaar, maar na een emotionele getuigenis van blogster Laura Verhulst groeide het besef dat dat te kort is. Er geldt immers ook een wachttijd van zes maanden na het overlijden. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) is tevreden. ‘Met de termijn van twee jaar moesten vrouwen snel beslissen of ze nog zwanger wilden worden van hun overleden partner, terwijl ze eerst en vooral de tijd moeten krijgen om te rouwen. Daarom trekken we de termijn nu op tot vijf jaar.’ (belga)