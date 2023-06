De zoetstof aspartaam, veel gebruikt in light-frisdranken, wordt door de Wereldgezondheidsorganisatie toegevoegd aan de lijst met mogelijke kankerverwekkende stoffen.

Aspartaam, een soort mini-eiwit, is een alternatieve zoetstof die veel gebruikt wordt in dranken en andere voedingswaren zoals kauwgom of ontbijtgranen. ‘We zien het vooral in caloriearme producten. Omdat ...