Ook coach Peter Maes treft minnelijke schikking in zaak Propere Handen

In het dossier ‘Propere Handen’, het onderzoek naar fraude in het Belgische voetbal, heeft nu ook voetbaltrainer Peter Maes een verruimde minnelijke schikking afgesloten met het federaal parket. Die schikking is donderdag goedgekeurd door de Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling. Het gaat al minstens om de zestiende gelijkaardige schikking.

In het dossier ‘Propere Handen’ had het federaal parket de doorverwijzing gevraagd van 57 personen naar de correctionele rechtbank. Het gaat om 56 natuurlijke personen en één vennootschap. Ze worden verdacht van valsheid in geschrifte, witwassen, matchfixing en lidmaatschap van een criminele organisatie.

In december 2022 hadden tien van hen al een verruimde minnelijke schikking afgesloten met het federaal parket. Dat houdt niet in dat ze schuld bekennen op strafrechtelijk vlak, maar dat ze wel hun aansprakelijkheid op burgerlijk vlak erkennen. Mits de betaling van een bepaalde som, moeten ze niet voor de correctionele rechtbank verschijnen en vermijden ze een strafrechtelijke veroordeling. Ook moeten de betrokkenen de benadeelden vergoeden. Concreet betekent dat dat ze belastingen moeten betalen die de fiscus misliep door de vervalste contracten.

Het ging toen om voorzitter Bart Verhaeghe en manager Vincent Mannaert van Club Brugge, manager Michel Louwagie van AA Gent, manager Matthias Leterme van KV Kortrijk, oud-bestuursleden Herbert Houben, Patrick Janssens, Herman Nijs en Filip Aerden van Racing Genk en oud-bestuurslid Paul Van der Schueren van OH Leuven, en Erwin Lemmens, keeperstrainer bij de Belgische voetbalbond. Zij zouden allemaal valsheid in geschrifte hebben gepleegd bij het afsluiten van transfers of bij het opstellen van valse facturen om makelaars of trainers gedeeltelijk in het zwart te betalen.

Maes hokte samen met Dejan Veljkovic om zwart geld te verdienen. Foto: belga

2,3 miljoen euro zwart geld

Het federaal parket deelde toen mee dat er mogelijks nog verdachten een dergelijke regeling zouden treffen. Donderdag raakte bekend dat dat het geval is voor Peter Maes, voormalig trainer van onder meer SK Lokeren en Racing Genk. Maes wordt ervan verdacht dat hij bij Lokeren en RC Genk zo’n 2,3 miljoen euro in het zwart zou verdiend hebben, via scoutingsovereenkomsten met diverse vennootschappen van Dejan Veljkovic.

Die laatste treedt als spijtoptant op in het dossier. Hij deed tegenover de speurders van de federale gerechtelijke politie van Limburg alles uit de doeken: hoe de betrokkenen op slinkse wijze allerlei commissies of retrocommissies opstreken, al dan niet in het zwart of via fictieve facturatie. De regeling met het gerecht leverde Veljkovic een celstraf van 5 jaar met uitstel op en een voorwaardelijke geldboete van 80.000 euro. Er is wel een fikse verbeurdverklaring van 3,9 miljoen euro uitgesproken.

Slechts één luik van het dossier draait rond Dejan Veljkovic en zijn luitenant Uros Jankovic, die als makelaar in Montenegro aan de slag was en gelden ontving via valse vennootschappen. Een tweede luik draait rond Mogi Bayat, die betrokken zou zijn bij het afsluiten van tientallen dubieuze transfers in binnen- en buitenland. Het gerecht wil de vennootschap van Bayat ook laten terechtstaan.In september 2022 kwam het dossier een eerste maal voor de kamer van inbeschuldigingstelling in Antwerpen, met het oog op een eventuele doorverwijzing van de verschillende verdachten naar de correctionele rechtbank. Toen werd het dossier onbepaald uitgesteld omdat verschillende partijen bijkomend onderzoek vroegen. In de weken en maanden nadien hebben intussen al minstens zestien verdachten een verruimde minnelijke schikking afgesloten. Wanneer de KI zich opnieuw over de doorverwijzing zal buigen, is nog niet duidelijk. Het dossier liep ook enige vertraging op door het plotse overlijden van federaal magistraat Eric Bisschop in januari 2023. Hij stond onder meer in voor het dossier ‘Propere Handen’.