Groepjes Brusselse jongeren zoeken confrontatie op met politie: auto uitgebrand, tientallen arrestaties

Het is donderdagavond onrustig op sommige plekken in Brussel. Naar aanleiding van de rellen in Frankrijk lijken enkele groepen jongeren ook in ons land de confrontatie met de politie op te zoeken. Er zouden al enkele tientallen jongeren zijn opgepakt, en er werd ook een wagen in brand gestoken.

Woordvoerster Ilse Van de Keer van de Brusselse politie zegt dat er sprake is van een ‘kat- en muisspel’. ‘Onmiddellijk is overgegaan tot het opstellen van de ‘goldstructuur’ (met eenheid van commando, nvdr.), waarbij de coördinatie wordt verzekerd door de korpschef van Brussel Hoofdstad Elsene’.

Volgens haar komen de incidenten er nadat er op sociale media werd opgeroepen te betogen naar aanleiding van de dood van een 17-jarige jongen in Frankrijk.

Vooral in de buurt van metrostation Anneessens en aan het Zuidstation zouden er incidenten zijn. De politie is massaal ter plaatse. De brandweer moest ook al tussenbeide komen om brandhaarden te blussen. Er zouden meerdere vuilnisbakken in brand zijn gestoken, en op beelden is ook te zien hoe één wagen in vlammen opgaat in de Artesiëstraat, op een hondertal meter van metrostation Anneessens.

Uit voorzorg heeft de politie het tram- en busverkeer in de omgeving laten stilleggen of omleiden.

